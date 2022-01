Il Barcellona apre il Camp Nou per il “Clasico” femminile di UEFA Champions League

(di Marco Casalone) – Il F.C. Barcelona riapre le porte del Camp Nou al calcio femminile: il club catalano ha infatti comunicato alla UEFA l’intenzione di far disputare il match contro il Real Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale della Women’s Champions League ed in programma il prossimo 30 marzo, sul terreno di gioco di uno degli impianti più iconici del mondo (la partita d’andata, salvo diversa disposizione dei Blancos, dovrebbe giocarsi allo stadio Di Stéfano, abituale terreno di gioco della formazione madrilena).

Non si tratterà di una prima volta assoluta: già nel gennaio dello scorso anno, in occasione del cinquantesimo anniversario della sezione femminile azulgrana, la società aveva aperto il Camp Nou per il derby di Primera División Iberdrola (la massima serie calcistica femminile spagnola) contro l’Espanyol.

A causa delle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19 la partita si era disputata a porte chiuse, ma per il “Clasico” l’intenzione del Barça è quella di ospitare sulle tribune il maggior numero possibile di tifosi, anche se l’effettiva capienza potrà essere determinata solo alla luce delle misure sanitarie che saranno in vigore nel paese nel mese di marzo.

La notizia segue di pochi giorni un’altra importante novità per il fútbol femenino: grazie all’accordo stipulato tra i sedici club partecipanti, la Primera División verrà riconosciuta come lega professionistica a partire dalla stagione 2022-2023; il Consejo Superior de Deportes (CSD, l’agenzia governativa responsabile della promozione e dello sviluppo delle attività sportive) è infatti in procinto di convocare il proprio consiglio di amministrazione per la ratifica del provvedimento, alla quale farà seguito un investimento economico dello stesso CSD ammontante a cinque milioni di euro annui per le prime tre stagioni della competizione.

Una volta riconosciuto lo statuto, verranno indette le prime elezioni presidenziali di Lega: secondo diverse indiscrezioni, la principale candidata a rivestire la carica sarebbe l’avvocato ed ex direttore sportivo del Barcellona femminile María Teixidor.