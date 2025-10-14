All newsAltri eventiAziendeBrandCalcioCalciocalcio femminileCalcio.InternazionaleDiritti di immagineEconomia E PoliticaEventihome pageIstituzione e AttualitàLaLiga EA SportsMarketingMerchandising LicensingPrurito calcisticoPubblicitàPunto e a CapoSponsorshipSport BusinessSport City

Il Barça si lega ad Ed Sheeran per El Clásico del 26 ottobre. Operazione di co-marketing con Spotify.

14 Ott 2025 Redazione
credits @Spotify

Nell’ambito della partnership che vede Spotify come Main Partner e Global Audio Streaming Partner di FC Barcelona, le due realtà continuano la tradizione dei jersey takeover: in occasione di partite speciali, il logo Spotify sulla maglia infatti viene sostituito dal nome o dal logo di un artista di fama mondiale.

Per il settimo “jersey takeover”, il protagonista sarà Ed Sheeran: primo artista pop maschile solista a comparire sulla maglia blaugrana (34 anni, nato ad Halifax nel West Yorkshire/UK). La speciale divisa, con il logo del nuovo album “Play” del solista britannico, sarà indossata dai giocatori durante l’El Clásico del 26 ottobre contro il Real Madrid e dalla squadra femminile nella gara di “Liga F” del prossimo 19 ottobre.

L’iniziativa celebra il legame tra musica e sport, portando in campo uno degli artisti più ascoltati al mondo (oltre 92 milioni di ascoltatori mensili su Spotify) e rafforzando la connessione con i fan.

Redazione

