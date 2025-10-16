All’Allianz Cloud di Milano l’ultimo match di “The Doctor”: sarà Petrosyan vs. Sousa.

Un giovane e forte figther portoghese, il 32enne José Zeramuk Sousa, sarà lo sfidante ufficiale di Giorgio Petrosyan, nella categoria di peso fino a 70kg, in quello che sarà l’ultimo combattimento della leggenda mondiale della kickboxing. Con esperienza soprattutto nella muay thai, nella K-1, oltre che nel pugilato, Sousa (atleta del team “Norte Forte”, con sede nella città di Porto) ha combattuto principalmente in Portogallo e Spagna, ma si è cimentato, per ben due volte, anche in Thailandia, “casa” della muay thai (stile di combattimento che, sempre il campione lusitano, ha portato anche nei match di kickboxing), all’interno dell’Old Lumpinee stadium di Bangkok.

Sousa si presenta sul ring dell’Allianz Cloud con uno score record di 15 vittorie (di cui 5 per K.O) e 6 sconfitte (per un totale di 21 combattimenti tra K-1 e muay thai). Il suo stile di combattimento deriva dalla muay thai e sfrutta al meglio la sua altezza (178 cm) e la sua fisicità per tenere a distanza gli avversari durante il combattimento.

Il match in esame non mette in palio la cintura Wako, di cui è detentore proprio “The Doctor”, e sarà al meglio dei tre round (da tre minuti ciascuno). Giorgio Petrosyan si presenta a questo appuntamento con la storia forte di uno score record invidiabile: 110 vittorie, di cui 43 per K.O., e appena 3 sconfitte e 2 pareggi in oltre 24 anni di attività agonistica ai più alti livelli

La carriera agonistica di Giorgio “The Doctor” Petrosyan:

–Vincitore del prestigioso torneo K-1 WORLD MAX -70KG nel 2009 e nel 2010 (unico atleta, nella storia della kickboxing, a vincere questo torneo consecutivamente per due anni);

-Campione del mondo Glory -70kg ;

-Campione del mondo Hero Legend -70kg;

-Campione del mondo W5 World Champion -70kg;

-Campione del mondo ISKA per molti anni;

– Pluricampione Oktagon;

– Campione del mondo Bellator -70kg (2018 – Roma – Foro Italico) contro il kickboxer azero-bielorusso Chingiz Allazov;

-Campione del mondo del ‘’One Kickboxing World GranPrix Championship’’, torneo con un montepremi da 1 milione di dollari, dove i 16 kickboxer più forti di tutto il mondo si sono sfidati nella famosa promotion asiatica denominata One Championship; in quella occasione vinse la finale a Tokyo contro il francese Samy Sanà aggiudicandosi il torneo ed il montepremi più alto nella storia della kickboxing;

-Campione del mondo Wako Pro, per tre anni di fila, di cui è detentore nei pesi welter.