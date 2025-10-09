Co-Marketing – Lego e F.1 lanciano il trailer di Bricks on Track: Building the Lego F1 Drivers’ Parade.

il Gruppo Lego e Formula 1 hanno rilasciato il primo trailer per Bricks on Track: Building the Lego F1 Drivers’ Parade, un nuovo speciale che racconta i dieci veicoli Lego F1 guidabili che hanno preso parte alla Parata dei Piloti del Gran Premio di Formula 1 di Miami 2025, regalando un incredibile spettacolo globale, con tutti e 20 i piloti della griglia di partenza a bordo. Il documentario completo, della durata di 48 minuti, sarà presto disponibile su TV e piattaforme di streaming selezionate.

Lo speciale porta i fan dietro le quinte di tutto ciò che è stato necessario per realizzare queste auto uniche e il fantastico spettacolo che ha avuto luogo a Miami, dove il team di produzione dei modelli del Gruppo Lego è stato chiamato ad affrontare la sua sfida più grande finora. Gli appassionati scopriranno come è nata l’idea e come il team ha superato le difficoltà per portare in pista le dieci auto LEGO. Il risultato ha sorpreso i fan presenti a Miami e quelli di tutto il mondo, facendo riscoprire ai piloti di Formula 1 il loro lato più bambino durante la Parata.

Oltre a immagini mai viste prima e reazioni esclusive dei piloti al volante, i fan ascolteranno anche le opinioni di William Thorogood, Head of Design del Gruppo Lego, e Naomi Schiff, presentatrice di Formula 1 ed ex pilota, che offriranno approfondimenti su tutto il percorso che ha portato alla realizzazione della Parata.

Prodotto da JustSo, Bricks on Track: Building the Lego F1 Drivers’ Parade è diretto da Marcus Liversedge e prodotto da Auriol Wyles, con Leo Birch come co-produttore esecutivo. I produttori esecutivi sono Jill Wilfert, Keith Malone, Brent Benedetti e Robert May per il Gruppo LEGO, e Jonny Madderson e Jono Stevens per JustSo. I produttori associati sono Stephanie Freeman-Kuflik e Matt Shaw.

Jill Wilfert, Senior Vice President, Entertainment Partners and Content del Gruppo LEGO, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare i fan dietro le quinte di questa incredibile esperienza che ha visto la creazione di un momento Lego unico al Gran Premio di Miami. Questo speciale mette in evidenza la creatività e l’innovazione che hanno caratterizzato la realizzazione di queste auto, così come l’entusiasmo dei piloti e dei fan. Speriamo che questo documentario ispiri gli appassionati di Formula 1 e dei mattoncini Lego a costruire qualsiasi cosa possano immaginare”.