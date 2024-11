Il 29 novembre segna il quinto anniversario della creazione dei Fan Tokens

All’epoca, la presenza della blockchain nello sport era marginale. Pochi ne comprendevano il potenziale e ancora meno conoscevano il concetto di Fan Token, un prodotto ideato e brevettato da Chiliz. Tuttavia, il successo del Fan Token $JUV ha rapidamente attirato l’attenzione del settore, spingendo numerose organizzazioni sportive globali a riconoscerne il valore.

I Fan Tokens hanno rappresentato una risposta concreta alle principali sfide affrontate dai club sportivi: attrarre le nuove generazioni di tifosi, sempre più orientate verso esperienze interattive e innovative, e coinvolgere i milioni di sostenitori lontani dagli stadi. Inoltre, hanno permesso ai club di gestire direttamente le relazioni con i fan, raccogliendo dati preziosi per offrire esperienze personalizzate.

17.000 SONDAGGI PER I FAN E 33.000 PREMI

A fine 2020, oltre 50 organizzazioni sportive avevano lanciato il proprio Fan Token, tra cui colossi come Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester City, AS Roma e UFC. La piattaforma Socios.com aveva già superato il milione di utenti.

Oggi, 75 marchi sportivi in 23 paesi e cinque discipline utilizzano i Fan Tokens per interagire, premiare e rafforzare le proprie community. La piattaforma conta quasi 2,5 milioni di utenti, mentre il numero di possessori di Fan Token cresce a un ritmo del 215% annuo. Nel 2024, la capitalizzazione media di mercato dei Fan Tokens di Chiliz si attesta a 260 milioni di euro, con volumi di trading giornalieri superiori ai 150 milioni di euro.

RAFFORZARE IL COINVOLGIMENTO E L’IDENTITÀ DEL FAN

I Fan Tokens hanno permesso ai tifosi di queste organizzazioni di partecipare a oltre 17.000 sondaggi tra i tifosi, decidendo il design dei kit della squadra e del merchandising, i numeri di squadra per gli ingaggi delle star e l’assegnazione dei nomi delle nuove strutture del club. In questo periodo, i possessori di Fan Token hanno anche riscattato più di 33.000 premi, ottenuto l’accesso a maglie autografate, biglietti VIP per le partite, incontri con giocatori, allenatori e leggende, oltre a esperienze esclusive come fare da speaker ufficiale della squadra durante una partita in casa o posare con l’intera squadra per la foto ufficiale della stagione.

Numerosi rapporti indipendenti, redatti da alcune delle più prestigiose società di consulenza, hanno studiato l’impatto dei Fan Tokens sulla cultura del tifo sportivo, evidenziando il loro potenziale nel fungere da catalizzatori per la prossima generazione di programmi di fidelizzazione sportiva, rafforzando l’attaccamento alle squadre, rafforzando l’identità del tifoso e fornendo esclusività.

Con i Fan Tokens saldamente affermati come uno dei casi d’uso non finanziari più diffusi per la blockchain, nel 2023 Chiliz ha compiuto un altro passo importante nella sua missione di guidare la transizione dell’industria sportiva verso il Web3. Il lancio di Chiliz Chain, la prima blockchain progettata