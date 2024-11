Campbell (Apex): “Vulpis rappresenta una scelta ideale per il progetto di crescita del Taranto FC”

In attesa di completare l’acquisizione del Taranto FC 1927 (nella foto il logo del club), Apex Capital Global LLC ha rafforzato il proprio management con una figura di spessore. La società statunitense, infatti, ha ufficializzato la nomina di Marcel Vulpis a “Chief Growth Officer” (giornalista economico e docente universitario).

Così Mark Campbell, rappresentante di Apex e procuratore speciale del Taranto, ha commentato la scelta: “Marcel Vulpis rappresenta una scelta ideale per il nostro progetto di crescita del marchio Taranto 1927 FC. Con il suo ampio bagaglio di competenze, maturato in ruoli dirigenziali nel calcio e in altri sport, siamo certi che il suo apporto sarà decisivo per il futuro sviluppo del club, soprattutto in una fase di trasformazione del mondo del calcio. Coordinerà tutte le aree extra sportive, con una visione innovativa dello sport business che sarà fondamentale per affrontare le sfide del mercato”.

Vulpis entrerà in carica dal 1° gennaio 2025 e coopererà con Campbell per rafforzare il posizionamento strategico del gruppo e del club ionico (attualmente in Lega Pro).