I Wolves (EPL) rinnovano per un’ulteriore stagione la partnership con DIS Group

(di Daniele Caroleo) – Il Wolverhampton Wanderers Football Club, club partecipante alla English Premier League inglese, e DIS Group, azienda britannica specializzata nella comunicazione e nel marketing, hanno esteso la loro partnership per una seconda stagione, dopo la collaborazione avvenuta in quella appena conclusa.

Con questo rinnovo, DIS Group diventa “Official Print Partner” dei Wolves. L’azienda, specializzata in stampa digitale e grafica, nel corso della stagione calcistica 2019-2020 è stata al fianco delle prima squadra, con il proprio brand, anche in occasione della partecipazione in Europa League. A seguito della nuova partnership, il marchio DIS Group apparirà anche sui grandi schermi del Molineux Stadium e diventerà lo sponsor ufficiale della Wolves Academy. L’accordo è stato ufficializzato da Russell Jones, direttore generale del Wolverhampton, e da Dave Purcell, direttore di DIS Group.

L’azienda è stata fondata nel 1997 e, sebbene abbia sede nella città di Wolverhampton, nel corso degli anni ha avuto modo di espandersi notevolmente, andando a collaborare a stretto contatto con tutta una serie di importanti brand e marchi globali. I lavori di DIS Group, ad esempio, sono stati utilizzati in occasione della Paris Fashion Week, della London Cocktail Week e nella Home of English Football al St George’s Park. Inoltre hanno avuto modo di effettuare diversi collaborazioni con Rolls Royce, Christian Dior e Virgin Active. Durante la pandemia per Covid-19, infine, in collaborazione con la “Wolves Foundation”, hanno realizzato e distribuito centinaia di “activity books” presso le scuole locali, stampato il marchio dell’ente di beneficenza sulle magliette e donato diversi premi, tra le quali una maglia autografata, in occasione di un concorso di disegno organizzato per tenere occupati i giovani studenti durante il loro periodo lontano da scuola.