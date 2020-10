ChievoVerona: il marketing studia un’iniziativa digital dedicata alla tifoseria (#IlNostroFolleAmor)

Con il nuovo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 24 ottobre, purtroppo lo sport italiano (incluso il mondo del calcio professionistico) è stato costretto ad un passo indietro. Fino ad oggi infatti era possibile ospitare fino a 1.000 tifosi sugli spalti. Dopo l’ultimo provvedimento governativo invece si tornerà a giocare a porte chiuse.

I club italiani, pertanto, sono al lavoro per attivare nuove opportunità di fan engagement. Tra le realtà più creative vi è l’A.C. ChievoVerona, che chiede ai partner e ai fan di far sentire il proprio attaccamento alla squadra, chiaramente a livello digitale.

E’ partita in queste ore un’iniziativa di marketing specifica che parte da questo messaggio: “non potrai esserci fisicamente allo stadio, ma non per questo faremo mancare il Tuo prezioso supporto ai nostri ragazzi”.

Come fare? Basta seguire questi semplici passaggi, come spiegato in modo approfondito sul sito del club:

Prendi la Tua maglia, sciarpa, cappello gadget del ChievoVerona; Prendi il Tuo Smartphone, attiva la fotocamera esterna, mettilo in posizione orizzontale e scatta una foto che trasmetta al meglio la Tua passione per i nostri colori (prendere esempio da foto in allegato); Manda la foto a marketing@chievoverona.it entro la mattina di giovedì 29 ottobre.