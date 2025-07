Hummel per tre anni con il L.R. Vicenza (Serie C)

LR Vicenza (attualmente in Serie C) e il marchio di abbigliamento sportivo hummel hanno raggiunto un importante accordo di collaborazione per le prossime tre stagioni.

Le due società hanno siglato un’alleanza strategica, basata su una visione comune e un forte impegno per lo sport di qualità, grazie alla quale il marchio danese diventerà il nuovo sponsor tecnico, vestendo la prima squadra e il settore giovanile biancorosso a partire dalla stagione 2025-2026.

L’accordo segna anche il ritorno di hummel nel mercato italiano. Per il brand di abbigliamento, unire le forze con un club storico come il LR Vicenza rappresenta una chiara scommessa sulla continuità, sull’identità e sullo stile nel calcio italiano.

hummel è un marchio sportivo riconosciuto con sede ad Aarhus, in Danimarca, fondato nel 1923 dalla famiglia Messmer ad Amburgo, in Germania.

Attualmente, hummel progetta e produce materiale tecnico per diverse discipline sportive come calcio, futsal, pallamano, basket, pallavolo e rugby. Inoltre, realizza calzature da training, oltre ad offrire una linea completa di sneakers e calzature urban. Il marchio ha consolidato la propria presenza nel mondo della moda, grazie a collaborazioni esclusive con stilisti di rilievo, come Willy Chavarria e Astrid Andersen, tra gli altri.

Nel calcio, hummel mantiene una forte propensione internazionale in qualità di sponsor tecnico di squadre blasonate come Sunderland, Colonia, Werder Brema, Saint-Étienne e Brøndby, oltre a essere sponsor ufficiale della Nazionale danese. In Spagna, il marchio ha ottenuto grande visibilità, grazie ad accordi con club come Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo e UD Las Palmas.

Il club biancorosso, nato nel 1902, è il più antico del Veneto e vanta oltre 30 partecipazioni al campionato di Serie A, una Coppa Italia vinta nel 1997, oltre all’aver lanciato nel calcio due Palloni d’Oro, come Paolo Rossi e Roberto Baggio.

Il Presidente di hummel, Jose “Coe” García,ha così commentato l’intesa:“Siamo molto felici di annunciare questa partnership strategica con LR Vicenza, che segna il ritorno ufficiale di hummel nel mercato italiano. Non potremmo immaginare un partner migliore per compiere questo passo: un club storico, con una tifoseria appassionata e con un forte legame con la città. Per noi è motivo di grande orgoglio affiancarci a una realtà che condivide i nostri valori di impegno, tradizione e appartenenza. Siamo convinti che questa nuova fase porterà risultati importanti per entrambe le parti.”

“Siamo molto orgogliosi di iniziare questa nuova partnership con Hummel, un marchio storico ed innovativo che ha sempre dimostrato di avere il coraggio nel suo dna. Ci auguriamo di vivere assieme un percorso ricco di soddisfazioni e di successi”, ha aggiunto Stefano Rosso, Presidente di LR Vicenza.