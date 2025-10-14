Nasce la nuova Fonzies Arena, casa hi-tech della Kings League Lottomatica.sport Italy a Cologno Monzese, con Gravity Media Italy partner tecnico per il broadcast.

Il portale Tuttomercatoweb ha visitato questa sera l’area di Cologno Monzese, dove, dal prossimo 20 ottobre, si svolgera la nuova stagione sportiva della Kings Cup. Un’area dismessa trasformata in un’arena hi-tech dedicata alla competizione che ha rivoluzionato il calcio a sette. È successo, nel giro di pochissimo tempo – da giugno a oggi – a Cologno Monzese, dove ieri sera è stata presentata la nuova Fonzies Arena (alla presenza del primo cittadino di Cologno), che ospiterà le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy.

Una immagie dell’Interno della Fonzies Arena @credits credits @Kings League Lottomatica.sport Italy

L’impianto, caratterizzato da circa 300 mq di ledwall di ultima generazione, è alimentato con energia sostenibile. Uno dei grandi fattori è legato alla presenza del centro di produzione – affidata, sotto la guida del CTO Francesco Donato, a Gravity Media Italy, azienda leader del settore – proprio dietro l’Arena.

In regia ci saranno circa 25 persone (salgono a 40 unità considerando la parte di regia): dodici le telecamere a disposizione in media, più altre camere speciali come la bodycam dell’arbitro, abitualmente usata in Kings League da diversi mesi prima che approdasse nel calcio.