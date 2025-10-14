Eventi – Dal 20 ottobre scatta la nuova stagione della Kings Cup.

La Kings Cup Lottomatica.sport Italy che si disputerà fra 12 squadre italiane a partire dal prossimo 20 ottobre nella nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese (con il supporto tecnologico e produttivo di Gravity Media Italy), consiste in cinque giornate in cui ogni squadra, divisa in due gironi, affronta tutte le altre del proprio girone. Al termine di questa fase, la prima classificata di ogni girone ottiene l’accesso diretto alle Final Four (le semifinali della Cup Italiana), mentre le squadre che si classificano seconde avranno accesso diretto ai quarti di finale.

Le squadre che si classificano quinte e seste vengono eliminate, mentre le terze e quarte in ciascun girone accedono a una fase di spareggio chiamata “Last Chance”. In questo turno, la terza classificata di un girone gioca contro la quarta dell’altro girone. La squadra vincente sfida poi le seconde classificate nei quarti di finale.

Le due squadre vincitrici si qualificano per le Final Four, completando così il tabellone delle semifinali.

Le Final Four italiane si terranno il 17 novembre nella Fonzies Arena, e la squadra vincitrice si qualifica per diventare Campione d’Europa nelle Finali Europee del 22 novembre a Berlino.

Questo format è stato pensato per rendere ogni giornata di gara decisiva e attrattiva per il pubblico, aumentando così tensione e spettacolo.

Nuove squadre e nuovi presidenti

Diverse leghe subiranno significative trasformazioni con nuove squadre e nuovi presidenti. Nella Kings League Lottomatica.sport Italy debutteranno i BIGBRO, guidati da Moonryde, streamer e pro gamer di Call of Duty, mentre la squadra D-POWER avrà come co-presidenti Diletta Leotta e Bobo Vieri.

