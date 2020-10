Sator nuovo “Official Design Partner” del Torino FC

Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication che detiene i diritti marketing e commerciali del General Contractor specializzato nella progettazione, gli allestimenti, le ristrutturazioni. Il contratto avrà durata per le intere stagioni 2020/2021 e 2021/2022. , società del gruppoche detiene i diritti marketing e commerciali del Torino FC , ha siglato un’importante partnership tra il club granata e Sator srl specializzato nella progettazione, gli allestimenti, le ristrutturazioni. Il contratto avrà durata per le intere stagioni 2020/2021 e 2021/2022.

Grazie a questo accordo Sator srl diventa Official Design Partner del Torino FC, qualifica che testimonia la naturale vocazione della società e che garantisce l’esclusiva merceologica nel settore tra le aziende partner dei granata.

La Sator srl opera a livello nazionale e internazionale come General Contractor per progetti chiavi in mano nel settore dell’edilizia e degli allestimenti. Da sempre legata alla città di Torino, l’azienda è cresciuta nel tessuto produttivo piemontese, formandosi e plasmandosi con il territorio circostante.

Oltre alla visibilità presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, in occasione di tutte le gare casalinghe del Torino FC in Serie A Tim e in Coppa Italia, Sator srl coinvolgerà i tifosi granata in delle iniziative dedicate.

Andrea Ancora, Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità ha dichiarato: “Siamo molto felici e orgogliosi di legare il brand Torino ad un marchio come Sator srl, che da sempre segue con attenzione la squadra e professionalmente offre il proprio prezioso supporto per garantire la qualità degli spazi e rendere uniche le esperienze dei nostri tifosi allo stadio”.

“Vogliamo dare vera identità agli spazi comuni per i tifosi allo Stadio Olimpico Grande Torino e rappresentare al massimo la forza che contraddistingue la cultura granata e la storia che essa rappresenta” ha sottolineato Marco Mazzilli di Sator srl. “Il nostro design, le nostre architetture e i nostri allestimenti contribuiranno a vivere alla grande i momenti di sport e unione allo stadio, con l’eleganza che la tifoseria granata merita. Da sempre il pianeta Torino FC rappresenta per noi una realtà genuina e autentica, rispecchiando la nostra stessa passione. Il nostro approccio punta in alto, alla ricerca delle vette che il Torino FC merita e che raggiungerà con il supporto di tutti noi: per questo vogliamo essere parte proattiva e condividere con i tifosi gli appuntamenti e le grandi esperienze che ci aspettano”.