HiWay Media torna dagli SportsPro OTT Award con tre premi

HiWay Media, società attiva nel settore dei media digitali, agli SportsPro OTT Awards tenutisi a Madrid di recente, ha conquistato una serie di prime in ben 3 categorie: “Best Tech Start Up”, “Best Tech Solution of the Year” e “Best New Platform of the Year”.

La competizione, nata per celebrare l’eccellenza e l’innovazione nel panorama degli sport e dei media digitali, ha visto HiWay Media emergere come protagonista, guadagnando riconoscimenti significativi nelle seguenti categorie chiave:

**Best Tech Start Up:** HiWay Media ha ottenuto un riconoscimento distintivo nella categoria destinata alla miglior start-up tecnologica, dimostrando l’impegno costante verso l’innovazione e la visione all’avanguardia nel settore dei media digitali. **Best Tech Solution of the Year:** Il nostro impegno per fornire soluzioni tecnologiche all’avanguardia è stato ulteriormente sottolineato con il premio ottenuto nella categoria destinata alla migliore soluzione tecnologica dell’anno, riconoscendo la qualità, l’efficacia e l’innovazione della nostra soluzione PIVOT. **Best New Platform of the Year:** La nuova piattaforma lanciata nel corso del 2023 per il club di Serie A, S.S. Lazio, ha conquistato l’attenzione e la preferenza dei giudici, salendo sul podio tra le migliori nuove piattaforme della stagione in corso.

Giuseppe Sampino – CEO di HiWay Media (nella foto sopra a sinistra): “È con orgoglio e riconoscenza che accogliamo questi prestigiosi premi, risultato tangibile dell’instancabile impegno del team HiWay Media, il cui impegno quotidiano è la linfa vitale del nostro progresso e a cui dedichiamo questi successi”.