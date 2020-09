Hellas Verona prolunga il sodalizio con Nuova Veronauto (concessionario Skoda)

Si rinnova la partnership tra Hellas Verona e Nuova Veronauto, così come ilparco macchine del club veneto. La collaborazione con l’Official Car gialloblù, che è arrivata all’8° anno consecutivo, è sempre più solida e in questa stagione porta con sé diverse novità.

Il marchio Skoda, infatti, ha lanciato diversi nuovi modelli e restyling, e tra questi, in dotazione all’Hellas Verona, non poteva mancare la nuova Skoda Scala. Una berlina dalle linee moderne, con una tecnologia da avanguardia, spazi da station wagon e dal nome sicuramente evocativo per i colori gialloblu. Alla flotta in dotazione al Verona si aggiunge anche l’ultima arrivata nella famiglia Skoda: CITIGOᵉ iV, il primo modello a essere azionato da un motore elettrico. CITIGOᵉ iV quindi non è solo un’auto alimentata esclusivamente a batteria, ma è anche totalmente a emissioni locali zero, un evoluzione tecnologica che trasporta così il Verona verso un futuro sempre più green e senza limiti ZTL. Oltre alla nuova arrivata, si aggiungono anche le nuove Skoda Octavia e Skoda Superb, entrambe caratterizzate da importanti restyling. La stagione 2020/21 del Verona si è aperta come l’ultima, sul campo e anche fuori, sempre assieme a Nuova Veronauto e a bordo di Skoda.

Nella foto: Michela Bertucco (Nuova Veronauto) Marco Pistoni (Chief Revenue Officer Hellas Verona); Andrea Ferrari (titolare Nuova Veronauto)