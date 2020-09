Hankook prolunga fino al 2022 la partnership commerciale con il Borussia Dortmund (Bundesliga)

Il produttore di pneumatici Hankook continuerà ad affiancare il Borussia Dortmund per altri 2 anni. Hankook e la squadra giallonera tedesca hanno infatti rinnovato fino al 2022 l’accordo di sponsorizzazione (siglato per la prima volta nel 2009). Vestirà il ruolo di “Champion Partner” del club tedesco di Bundesliga1. Dodicesimo anno tra l’altro di una partnership di successo che lega il marchio coreano a una delle squadre di calcio più importanti e popolari di Germania (oltre che d’Europa).

“Questa sponsorship di lunga data con il Borussia Dortmund ha dato un importante contributo alla conoscenza del nostro marchio”, ha dichiarato Dietmar Olbrich, vice-presidente Marketing e Vendite di Hankook Reifen Deutschland. “Il Borussia Dortmund è e continua ad essere un club veramente popolare e di ottimo livello con un’ampia platea di tifosi. In qualità di Champion Partner, siamo particolarmente lieti di poter continuare a trarre vantaggio per il nostro marchio Hankook dall’interesse suscitato da questa seguitissima squadra e di poter continuare a far parte di questo emozionante gruppo di successo”.

Più in generale Hankook sponsorizza nel calcio anche l‘AS Monaco (Ligue1 francese), il Real Madrid (LaLiga spagnola) e l’Uefa Europa League.