Nilox entra nella famiglia degli sponsor dell’AC Monza (Serie B)

Nilox, marca italiana di mobilità elettrica su due ruote (brand del gruppo Esprinet con sede all’Energy Park di Vimercate), dopo aver rinnovato la propria sposorship con FC Inter e Juventus, ha annunciato di recente l’attivazione della collaborazione anche con AC Monza (in Serie B).

La partnership prevede che Nilox sia con i biancorossi durante le partite casalinghe. Oltre a ciò il marchio vimercatese sarà presente all’U-Power Stadium in esclusiva merceologica sui Led a bordocampo, oltre ad essere inserito nel sito internet ufficiale della società e condividere iniziative sia sui canali tradizionali, sia sulle piattaforme digitali e social.

“Sono molto soddisfatto di questa partnership perché Nilox è un brand innovativo e dinamico – ha commentato Adriano Galliani, AD del Monza – sempre più punto di riferimento per molti giovani ed il progetto dell’Ac Monza vuole seguire la stessa direzione. Inoltre, questa sponsorizzazione ci proietta tra i Top Club italiani in quanto in Nilox sono storicamente abituati a sponsorizzare solamente questi ultimi. Infine, con questa partnership andiamo ulteriormente a valorizzare il nostro territorio considerato che la sede Nilox di Vimercate dista solamente cinque chilometri dall’U-Power Stadium”.