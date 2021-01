Ghirelli (Lega Pro): Marketing e stadi? Aree su cui investire nei prossimi anni

Nelle ultime ore a Radio Sportiva è intervenuto Francesco Ghirelli (neo presidente Lega Pro): “L’attenzione è stata sempre concentrata sull’attività della Lega Pro perchè in una situazione di questo genere era mio obbligo fare così, poi negli ultimi giorni c’è stata sicuramente attenzione anche sull’elezione. Devo ringraziare i presidenti: c’è stato un segnale molto forte che mi carica di grandissima responsabilità e siamo stati l’unica Lega ad oggi che ha votato in presenza. Vulpis e Ludovici? Una scelta di grande professionalità e impegno diretto al lavoro che abbiamo da affrontare per risolvere il problema della sostenibilità economica della Lega Pro. Marcel Vulpis è un esperto nel campo della commercializzazione delle sponsorizzazioni e del marketing, che è un asset fondamentale per noi, Luigi Ludovici, invece, è fra i massimi esperti di impiantistica sportiva, altro asset strategico che dobbiamo mettere in campo: nel mondo stanno innovando tutti per prepararsi alla uscita dalla crisi in una posizione di vantaggio, noi, invece, se vediamo la vicenda dello stadio dell’ACF Fiorentina abbiamo enormi problemi, ma anche noi dobbiamo innovare in questo campo, e il direttivo va in questa direzione”.