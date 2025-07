Lidl debutta nel pool degli sponsor dell’Europeo women 2025.

Lidl è pronta a scendere nuovamente in campo. In qualità di Official Partner di UEFA WOMEN’S EURO 2025, i Campionati Europei di calcio femminile in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio, l’Insegna rinnova con la stessa passione e lo stesso coinvolgimento il proprio impegno nel mondo calcistico, continuando così le collaborazioni di successo con la UEFA dopo le partnership nel settore maschile per i Campionati Europei UEFA EURO 2024 e per le due competizioni UEFA Europa League e UEFA Conference League™.

L’obiettivo è quello di ispirare un cambiamento, avendo un impatto sociale positivo attraverso un vero e proprio “motore di emozioni”, rappresentato – appunto – dal calcio. Tutto questo in un torneo che punta a celebrare l’ambizione, il coraggio e il talento delle più forti calciatrici europee, coinvolgendo negli stadi 600.000 tifosi provenienti da 112 Paesi e prevedendo 500 milioni di spettatori cumulativi grazie alle dirette delle partite sulle varie piattaforme, come specificato nel UEFA Women’s EURO 2025 – Pre-tournament impact report.

Alessia Bonifazi, Responsabile Corporate Affairs sottolinea: “Promuoviamo i Campionati Europei di calcio femminile con ancora più impegno ed entusiasmo della competizione maschile dello scorso anno perché solo così possiamo contribuire attivamente a colmare il divario di genere nello sport. Il 62% della nostra popolazione aziendale è composto da donne, è nostro dovere mettere in luce il talento femminile e celebrarne i successi”.

Proprio in questa direzione vanno declinate le iniziative proposte da Lidl all’interno della manifestazione, tutte finalizzate a creare un domani migliore.

ISPIRARE LE GENERAZIONI FEMMINILI DEL FUTURO: grazie al Lidl Youth Camp, in programma a Basilea dal 25 al 28 luglio, 100 ragazze di età compresa tra i 14 ed i 17 anni e provenienti da 20 Paesi vivranno un’esperienza immersiva fatta di allenamenti e workshop dedicati al benessere fisico e mentale.

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE: all’interno delle Fan Zone dedicate ai tifosi verrà offerta frutta fresca, per un break completo e salutare. A sottolineare l’importanza dell’alimentazione sana, a circa 30 minuti da Zurigo, Lidl ha realizzato il “Lidl Fresh Field”, un campo coltivato con 8 varietà di frutta e verdura che produrranno oltre 15 tonnellate di prodotti freschi. Il raccolto verrà poi donato alle organizzazioni del territorio.

In tutti gli 8 stadi della manifestazione e per 31 partite, gli Awareness Team, composti da ambasciatori Lidl formati da istruttori specializzati, saranno dedicati a promuovere inclusione, diversità e rispetto durante le partite affinché gli stadi diventino luoghi dove ognuno si sente accolto.