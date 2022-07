Venicemarathon e Sporteconomy (Business Media Partner) corrono assieme per il 3° anno consecutivo

L’agenzia giornalistica leader in Italia dell’informazione economico-sportiva si conferma ‘Business Media Partner’ della 36ima UYN Venicemarathon del prossimo 23 ottobre

Sporteconomy.it, l’agenzia giornalistica leader in Italia dell’informazione economica sportiva, racconterà anche quest’anno la 36^ UYN Venicemarathon al mondo dello sport-business, veicolando tutte le informazioni e le notizie di carattere economico e commerciale legate al prestigioso appuntamento del prossimo 23 ottobre, attraverso il sito www.sporteconomy.it, la sua newsletter e i social media, con contenuti ad hoc, interviste e video.

Venicemarathon e Sporteconomy rinnovano così un’importante partnership, che vede riconfermare all’agenzia giornalistica il ruolo di Business Media Partner dell’evento.

“Entriamo nel 3° anno di partnership con la Venicemarathon. Questo primo traguardo è per noi un onore ma anche una responsabilità, perchè conosciamo il valore di un brand mondiale come la città lagunare. Al tempo stesso siamo consapevoli e felici di esserci legati ad un evento unico al mondo e per certi versi ineguagliabile” ha dichiarato Alberto Morici direttore responsabile agenzia Sporteconomy. “Anche quest’anno saremo Business Media Partner dell’evento coordinato dal manager Lorenzo Cortesi, che supporteremo veicolando e creando contenuti di taglio economico-sportivo. L’obiettivo è rafforzare il brand positioning di questo contenitore economico-sportivo che non ha pari al mondo. Oltre a ciò spiegheremo le strategie dei principali partner che hanno scelto di fare co-marketing con Venicemarathon”.

“Rinnovo la mia soddisfazione nell’avere al nostro fianco, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa agenzia giornalistica Sporteconomy, importantissima vetrina del mondo dello sport-business e fondamentale trait d’union tra domanda e offerta, attraverso un’informazione di altissima qualità e rivolta a potenziali clienti e stakeholder di primo livello. Abbiamo iniziato il nostro cammino assieme nel 2020, in piena pandemia con la ‘Venicemarathon Special Edition 2020’ e proseguiamo un percorso di ripresa che quest’anno, oltre alla maratona e a tutti i suoi eventi collaterali, avrà come fulcro la 1a ‘Banca Ifis Corporate Cup’, un’avvincente sfida a livello corporate dedicata a tutte quelle piccole-medie-grandi aziende che scelgono lo sport come momento di crescita formativa e dove l’obiettivo diventa conquistare il trofeo aziendale” – queste le parole del General Manager di Venicemarathon Lorenzo Cortesi.