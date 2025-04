Glory100: a Rotterdam due giornate per celebrare il kickboxing mondiale

(di Lorenzo Vulpis) – Due giorni per fare la storia di questa disciplina. È questo l’obiettivo dichiarato di #Glory100, l’evento che il 13 e 14 giugno porterà alla Rotterdam Ahoy Arena il meglio del kickboxing internazionale. Un doppio appuntamento che si preannuncia esplosivo, non solo per la qualità dei match, ma anche per il contesto: la 100ima edizione di Glory, simbolo di un traguardo epocale per la più importante promotion mondiale di kickboxing.

Primo giorno: il titolo dei Massimi Leggeri e il via al torneo “Last Heavyweight Standing”

La serata di venerdì 13 giugno sarà aperta dalla sfida per il titolo dei pesi massimi leggeri tra il campione in carica il 32enne marocchino-olandese Tarik Khbabez e l’ex detentore della cintura il 37enne lituano Sergej Maslobojev. Due stili agli antipodi, due visioni del ring che si scontrano in un match dal sapore tecnico, ma di altissimo livello spettacolare.

Sempre il primo giorno prenderà il via il prestigioso torneo a eliminazione “Last Heavyweight Standing”, una battaglia tra otto tra i migliori pesi massimi al mondo. Tra i partecipanti, nomi di primo piano come Jamal Ben Saddik, Sofian Laidouni, Tariq Osaro e Bahram Rajabzadeh. Gli atleti verranno divisi in due gruppi, con semifinali e finali che decreteranno i finalisti per il secondo giorno di gare.

Secondo giorno: Verhoeven vs. Vakhitov, scontro generazionale per la corona dei “massimi”

Sabato 14 sarà il giorno della verità. Sul ring salirà l’olandese Rico Verhoeven, re indiscusso della categoria massimi e volto simbolo di Glory, che affronterà Artem Vakhitov, già campione dei massimi leggeri. Un duello che sa di resa dei conti tra stili, carriere e scuole diverse: la potenza e la strategia del campione olandese contro la tecnica e la versatilità del russo. A fare da cornice al main event, la finale del torneo “Last Heavyweight Standing”, che promette scintille e potrebbe lanciare il prossimo grande nome della categoria.

Oltre il ring: uno show globale

Glory100 non sarà solo una kermesse sportiva, ma anche un grande show internazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN, con una copertura capillare e un impianto scenico da grande spettacolo. Sono attese migliaia di persone alla Rotterdam Ahoy (non meno di 16mila spettatori) e un pubblico globale collegato in streaming.

Glory punta al futuro

Con Glory100, la promotion olandese vuole segnare un nuovo punto di partenza. Dopo anni di successi, polemiche e cambi di roster, l’obiettivo è chiaro: rilanciare l’immagine del kickboxing a livello globale e investire su nuovi talenti. E l’arena di Rotterdam, simbolo della tradizione e del presente di questo sport, si conferma ancora infrastruttura-simbolo di un movimento che vuole tornare a brillare.