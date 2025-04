Eventi – Oktagon Valle d’Aosta: il cuore pulsante della kickboxing mondiale.

Il 7 giugno 2025, la Valle d’Aosta ospiterà la 28ª edizione di Oktagon, l’evento di kickboxing e muay thai che ha conquistato il pubblico internazionale. Per la prima volta, il palcoscenico sarà il Courmayeur Sports Center, trasformato in un’arena di 36 atleti provenienti da tutto il mondo. L’evento, ideato dal promoter Carlo Di Blasi, è sostenuto dalle istituzioni locali, tra cui il Comune di Courmayeur e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta. La serata, trasmessa in diretta su DAZN, vedrà la partecipazione di marchi partner come RTL 102.5 e Leone 1947. ​

Il match clou: Martine Michieletto vs. Sarah Moussaddak

Il combattimento principale della serata sarà la sfida per il titolo mondiale ISKA nella categoria -57 kg tra la valdostana Martine Michieletto e la franco-marocchina Sarah Moussaddak. Michieletto, campionessa in carica e numero 1 nel ranking mondiale, affronterà Moussaddak, attualmente terza nel ranking e reduce da una vittoria contro l’ex campionessa del circuito “Glory”, Nina Van Dalum.

Oktagon Talents: il futuro della kickboxing

Una novità di questa edizione è il torneo “Oktagon Talents”, riservato ai dilettanti. Questo evento, che si terrà il giorno successivo a Courmayeur, offrirà ai vincitori la possibilità di accumulare punti per partecipare alla prossima edizione di Oktagon. Il torneo assegnerà il quadruplo dei punti rispetto alle altre gare del circuito e si svolgerà sulla stessa arena del gala principale. ​

Un evento che unisce sport, cultura e territorio

Oktagon Valle d’Aosta non è solo uno spettacolo sportivo, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio. Durante il weekend, sono previste iniziative culturali e gastronomiche, tra cui la cerimonia del peso e il face to face degli atleti. L’evento rappresenta un’opportunità per promuovere la Valle d’Aosta come destinazione turistica e sportiva di livello internazionale. ​

Con la sua combinazione di sport d’élite, tradizione locale e visibilità globale, Oktagon Valle d’Aosta si conferma come l’evento per eccellenza della kickboxing in Italia.