Bluenergy group veste la Dacia Arena. Sarà match sponsor di Udinese-Spezia

Bluenergy Group, multiutility friulana che dal 2018 è Back Jersey Sponsor e Green Energy Partner di Udinese Calcio, vestirà la Dacia Arena e sosterrà il tifo bianconero in occasione della partita Udinese-Spezia che si giocherà sabato 14 maggio con iniziative dedicate a tutti i sostenitori della squadra.

Bluenergy sarà infatti Match Sponsor della giornata e per l’occasione in collaborazione con la tifoseria di Udinese Calcio realizzerà la coreografia che vestirà gli spalti della Dacia Arena con i tradizionali colori casalinghi permettendo a tutti di festeggiare la conferma della permanenza nella massima serie del campionato.

Inoltre, il logo della multiutility comparirà su tutti i materiali utilizzati in occasione dell’ultimo match casalingo della squadra e nell’area Hospitality dello stadio saranno allestiti degli spazi brandizzati Bluenergy dove verranno distribuiti materiali informativi e gadget per i tifosi.

Il legame di Bluenergy Group con il mondo sportivo e Udinese Calcio è forte e duraturo. Anche per il prossimo campionato di Serie A 2022-23, Bluenergy sarà Back Jersey Sponsor della squadra bianconera e Green Energy Partner, attraverso la fornitura di gas e luce alla Dacia Arena: lo stadio continuerà a essere alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas con emissioni compensate. Grazie alle forniture green, ad oggi sono state risparmiate 2228,67 tonnellate di CO2.

“Bluenergy è un partner che sposa alla perfezione i nostri valori – sottolinea il Direttore Generale di Udinese calcio Franco Collavino – è un’azienda di eccellenza del territorio che si è consacrata ai massimi livelli. Inoltre, condividiamo la sfida della sostenibilità ambientale, un percorso già da noi pionieristicamente avviato proprio grazie alla sinergia con Bluenergy che ci permette di avere una Dacia Arena CO2 free con l’ambizione, alla portata, di essere il primo stadio green italiano. Per questo siamo felici di condividere questa iniziativa che coinvolgerà i nostri tifosi e di continuare ad avere Bluenergy sulla nostra maglia come back jersey sponsor anche nella prossima stagione”

“La collaborazione con Udinese Calcio è nata proprio con l’obiettivo, condiviso da entrambe le società, di implementare iniziative e azioni sostenibili in grado di ridurre al minimo l’impatto energetico di uno stadio importante come la Dacia Arena e gli sforzi messi in campo stanno portando risultati davvero eccezionali – ha commentato Alberta Gervasio – Amministratore Delegato di Bluenergy Group – Insieme al club bianconero supportiamo il territorio in modo concreto, senza dimenticare il ruolo chiave dei tifosi, vera anima della squadra, che amiamo coinvolgere con iniziative sempre nuove. Anche tra i dipendenti Bluenergy abbiamo numerosi tifosi dell’Udinese e quest’anno abbiamo voluto celebrare il ritorno in presenza invitando tutti i nostri collaboratori allo stadio per festeggiare assieme l’ultimo match in casa ”.