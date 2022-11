Gli abbinamenti di Uefa Europa League. Juventus con il Nantes, AS Roma con il Salisburgo

Ufficializzati gli abbinamenti dei playoff per l’accesso agli ottavi di finale di UEFA Europa League. La Juventus FC ospiterà a Torino il Nantes (16 febbraio 2023 alle 21) e andrà in Francia per la gara di ritorno il 23 febbraio. La Roma invece giocherà in Austria (gara di andata) contro il Red Bull Salisburgo, ritorno a Roma allo stadio Olimpico.

Turno abbordabile per le due italiane (Juventus e Roma), così come per lo Sporting opposto ai danesi del Midtjylland. Più combattuti i match Ajax vs Union Berlino (al primo posto provvisorio in Bundesliga), Bayer Leverkusen vs Monaco o ancora Siviglia vs PSV Eindhoven. Gli ucraini dello Shakhtar, costretti dal conflitto russo-ucraino a giocare in Polonia (nello stadio del Lega di Varsavia), affronteranno i francesi del Rennes. Ma il top match dei 16imi di EL è, sicuramente, Barcellona vs Manchester United.

I “Red Devils“, a sorpresa, sono l’unico club inglese ancora in gara. Sempre un team a testa per Ucraina (Shakhar), Portogallo (Sporting Lisbona), Danimarca (Midtjylland) e Austria (Red Bull Salisburgo). Due squadre per Olanda (PSV e Ajax), Italia (Roma e Juventus), Germania (Union Berlino e Bayer Leverkusen), Spagna (Barcellona e Siviglia). Francia leader di questo turno di Europa League con ben 3 club: Nantes, Rennes e AS Monaco.

Barcellona (SPA)-Man United (ING);

Juventus (ITA)-Nantes (FRA);

Sporting CP (POR)-Midtjylland (DAN);

Shakhtar (UKR)-Rennes (FRA);

Ajax (OLA)-Union Berlino (GER);

Bayer Leverkusen (GER)-Monaco (FRA);

Siviglia (SPA)-PSV (OLA);

Salisburgo (AUT)-Roma (ITA).

La finale di questa edizione del torneo Uefa è prevista, in Ungheria, il prossimo 31 maggio 2023, alla Puskas Arena Park (Budapest).