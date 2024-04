Giovane calciatore morto: Sbrollini (ItaliaViva) presenta interrogazione

“In Italia siamo all’avanguardia dal punto di vista dei controlli e i club, soprattutto quelli di Serie A, hanno investito molto nella salute dei calciatori. Tuttavia, i casi di malori in campo, in particolare nei campionati minori, si moltiplicano: l’ultimo è quello di Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino (milita nel campionato di Eccellenza Toscana – girone “A”), che, questa mattina, non ce l’ha fatta dopo essersi sentito male ieri. Cordoglio e solidarietà alla famiglia e alla società, ma è lecito chiedersi se siano solo casi. Presenterò una interrogazione al ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi”. Lo dice in una nota la senatrice di Italia Viva (IV) Daniela Sbrollini, vice presidente della commissione Sanità del Senato e responsabile sport di Italia Viva. “Sempre ieri, si è accasciato in campo (alla Dacia Arena di Udine, nda) il calciatore Ndicka della Roma, che, per fortuna, sta migliorando. Ma ricordiamo tutti in passato Astori e Morosini. Fino a quale limite sono portati i giocatori negli allenamenti? Come avvengono realmente le visite mediche? Esiste un percorso di assistenza socio-sanitaria-sportiva? Questioni che porrò al ministro Abodi. Non si può morire così!“, conclude la parlamentare Sbrollini (nella foto d’archivio in primo piano) in una nota diffusa dalle principali agenzie stampa.