Giorgio Petrosyan vola a Singapore per una nuova sfida di ONE Championship

Il pluricampione mondiale di kickboxing Giorgio Petrosyan è partito per Singapore per una nuova sfida internazionale.

Indoor Stadium di Singapore dalle ore 14:30 in poi si svolgerà “FIRST STRIKE” il gala internazionale di kickboxing organizzato da Venerdì 15 ottobre, infatti, all’dalle ore 14:30 in poi si svolgerà “” il gala internazionale di kickboxing organizzato da ONE Championship , la prima promotion sportiva asiatica e leader mondiale negli sport da combattimento.

Nel programma di gara, come main event, è prevista la sfida di kickboxing valida per il titolo mondiale di ONE Championship, sulla distanza di 5 rounds da 3 minuti di Giorgio Petrosyan (ITA) contro il campione thailandese Superbon Benchamek nella categoria -70 Kg.

Entrambi gli atleti sono già stati incoronati in passato campioni del mondo: Giorgio con la cintura mondiale ISKA (International Sport Kickboxing Association) e Superbon con la cintura IPCC (International Professional Combat Council).

“Un match molto duro e difficile come tutti quelli che Petrosyan ha dovuto affrontare negli ultimi anni – ha dichiarato Carlo Di Blasi, Presidente ONE Championship Italy – perché per i suoi avversari si tratta sempre del match della vita essendo Giorgio unanimamente riconosciuto come the G.O.A.T. (The Greatest of All Time) il pių grande in assoluto di tutti i tempi, avendo oggi una striscia di match vinti ininterrottamente dal 2013 ad oggi”

A Singapore quindi si disputerā un match che laureerā il campione assoluto della categoria.

Il match tra i due campioni per il titolo cat -70 Kg non si č ancora disputato, ma giā ONE Championship prepara il futuro sfidante. Infatti nella stessa serata si svolgeranno i quarti di finale del torneo di kickboxing -70 Kg tra i migliori campioni internazionali.

Il vincitore del torneo sarā poi il futuro sfidante al titolo mondiale contro il vincitore del match Petrosyan VS Superbon in altra data.

ONE Championship: dove seguire il match.

Il gala sarà trasmesso live gratuitamente sulla SuperApp di ONE Championship disponibile su AppStore e Google Play e sul canale YouTube della promotion a partire dalle h. 14:30 italiane.

Card completa dell’evento.

Giorgio Petrosyan (ITA) VS Superbon Banchamek (THAI) (kickboxing -70 kg)

Marat Grigorian (ARM) VS Andy Souwer (NL) (kickboxing -70 kg)

Sitthichai Sitsongpeenong (THAI) Vs Tayfun Ozcan (GER) (kickboxing -70 kg)

Samy Sana (FRA) VS Chingiz Allazov (BY) (kickboxing -70 kg)

Enriko Kehl (GER) VS Davit Kiria (GEOR) (kickboxing -70 kg)