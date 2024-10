Giorgio Chiellini entra nel progetto di Akka.app legato all’imprenditore francese Thomas Rebaud

Giorgio Chiellini (nella foto in primo piano), leggenda calcistica internazionale, nonché investitore attivo nel mondo delle startup, si unisce a Thomas Rebaud – imprenditore francese, fondatore dell’unicorno Meero ed investitore in più di 50 startup in Europa – per lanciare la piattaforma di investimento Akka.app in Italia. L’obiettivo è di estendere al grande pubblico la possibilità di investire nelle startup più promettenti dell’ecosistema italiano.

Giorgio Chiellini e Thomas Rebaud iniziano una nuova avventura con Nicolas Nati, CEO Italia di Akka, per portare Akka.app nel nostro Paese.

Giorgio Chiellini afferma: “Ho sempre creduto nel potenziale delle nuove idee e nell’importanza di sostenere gli imprenditori emergenti. Con Akka.app vogliamo abbattere le barriere che hanno reso gli investimenti in startup accessibili solo a pochi, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa entusiasmante opportunità”.

Thomas Rebaud aggiunge: “Dopo il successo ottenuto in Francia e in Spagna, sono entusiasta di portare Akka in Italia insieme a Giorgio. Vogliamo democratizzare l’accesso agli investimenti in startup, permettendo a chiunque di partecipare a questa rivoluzione imprenditoriale.”

Nonostante gli investimenti in startup siano stati l’asset più profittevole degli ultimi anni*, l’accesso a questo mondo è sempre stato riservato a grandi società e reti esclusive dominate da venture capitalist e business angels. Ciò è dovuto ai ticket minimi molto elevati e alla necessità di far parte di network esclusivi per conoscere e investire nelle startup.

Nicolas Nati commenta: “Il nostro obiettivo è trasformare Akka nel più grande fondo early-stage in Italia entro 24 mesi. Creeremo un ecosistema collaborativo in cui investitori e startup possano crescere insieme, stimolando l’innovazione e la crescita economica del Paese”.

Il team di Akka mira a rompere le barriere per accedere all’ecosistema, offrendo agli individui la possibilità di investire con loro in startup promettenti a partire da soli 1.000 euro. Il loro club propone diverse membership, con quote annuali che vanno da 1.000 a 10.000 euro, a seconda di quanto si desidera investire.

Più di una semplice piattaforma di investimento. Akka desidera creare una comunità attorno al tema degli investimenti in startup. Thomas Rebaud sottolinea: “Akka.app non riguarda solo la crescita finanziaria; è un modo per dare potere alle persone e creare una comunità di innovatori e investitori. Con Akka Italia vogliamo ridefinire il panorama degli investimenti in startup nel Paese, invitando tutti a unirsi a noi in questo viaggio verso l’empowerment finanziario e il successo condiviso”.

Giorgio Chiellini aggiunge: “Molti investitori non hanno la possibilità di accedere alle startup a causa delle elevate barriere d’ingresso. Akka rappresenta l’opportunità per partecipare a progetti innovativi, ampliare conoscenze e network, e fare investimenti mirati in un settore in crescita”.

Opportunità di investimento esclusive. Ogni mese Thomas, Nicolas e il team presentano insieme a Giorgio in live streaming startup attentamente selezionate, seguendo un’analisi rigorosa in cui meno dell’1% delle aziende analizzate viene scelto. Vengono proposte ai membri 1 o 2 opportunità di investimento al mese in settori come nuove tecnologie, moda, marketplace e ICT, assicurando un portafoglio bilanciato. I membri possono decidere autonomamente se investire o attendere la prossima opportunità.

Akka – La piattaforma per approfondimenti e networking. Akka.app si rivolge a chi desidera esplorare le opportunità di investimento nelle startup. Oltre a offrire opportunità di investimento ad alto rischio e alto rendimento, Akka.app fornisce una piattaforma per approfondire la comprensione dell’ecosistema startup e una serie di iniziative di networking online e offline con altri membri, top imprenditori e investitori. Per ogni opportunità di investimento, i membri hanno accesso ai pitch deck e ai business plan delle startup, e la possibilità di partecipare a sessioni live con i fondatori, oltre ad altri eventi e opportunità di networking.

Akka offre cinque opzioni di membership, con prezzi a partire da 1.000 euro all’anno e limiti annuali di investimento che vanno da 10.000 a 300.000 euro. Le membership sono limitate e la data di apertura ufficiale sarà annunciata a breve, ma è già possibile iscriversi alla lista d’attesa per assicurarsi un posto al lancio.

Da imprenditori, per imprenditori. Akka è un movimento nato in Francia meno di due anni fa con il famoso imprenditore seriale Thomas Rebaud e l’investitore Anthony Bourbon, rapidamente affiancati da altri imprenditori e investitori di successo, come Pedro Buerbaum in Spagna. Dopo anni di imprenditoria di successo, Giorgio Chiellini è pronto a partecipare a questa nuova avventura in Italia con la sua esperienza e il suo network, aprendo la strada a innumerevoli individui che desiderano partecipare agli investimenti in startup. Akka Italia punta a democratizzare l’accesso a opportunità ad alto potenziale, promuovendo un ambiente di investimento inclusivo in cui tutti possano prosperare.

Thomas Rebaud conclude: “Siamo entusiasti di portare Akka in Italia e di collaborare con Giorgio e Nicolas. Insieme al resto del team, creeremo un ecosistema in cui gli investitori possono accedere a progetti innovativi e le startup possono trovare il supporto di cui hanno bisogno per crescere.” (fonte: Akka.app)



* Secondo il McKinsey’s Private Markets Annual Review, nel decennio 2010-2020 il rendimento medio annuale per gli investimenti in fondi di venture capital è stato del 23,8%, superando altre classi di attivi come private equity e real estate.