Pesistica: Chiara Piccinno (FIPE) nuova campionessa europea U23 (cat. peso fino a 59kg)

Chiara Piccinno conquista il titolo di Campionessa Europea Under 23 nella categoria fino a 59 kg. L’azzurrina FIPE sale sul gradino più alto del podio a Raszyn, in Polonia, al termine di una gara letteralmente dominata, mettendosi al collo tre medaglie d’oro. La Piccinno è infatti l’ultima a salire in pedana in entrambe le specialità, con tutte le avversarie abbondantemente dietro di lei: per la pugliese 93 kg di strappo in seconda prova, dopo la prima a 88. Nello slancio poi va a caccia del record italiano, dopo aver incastrato la prima prova a 110, che gli hanno garantito il titolo: non salgono però i 116 kg né al primo né al secondo tentativo ma per l’Azzurra resta un totale di 203 kg che gli vale il titolo continentale. Dietro di lei la tedesca Pilz con 191 kg, bronzo per la polacca Szymanek con 186.

Primo azzurro in gara oggi è stato Claudio Scarantino, impegnato nella 67 kg junior; il siciliano è arrivato 7° con un totale di 263 kg

Marco Di Marzio

Chiara è stata bravissima perché è riuscita a rimanere concentrata per tutta la gara – dice il tecnico che ha seguito l’Azzurrina in competizione – Non è mai facile, quando si gareggia senza un diretto avversario, mantenere la concentrazione ma lei sta facendo un percorso di crescita incredibile, tecnico ma soprattutto caratteriale. Chiara è molto severa con sé stessa e lo si è visto con la sua reazione dopo il secondo errore a 116, è un’atleta che non si accontenta.

Chiara Piccinno

Sono soddisfatta per le medaglie, un po’ meno per come è andata la gara ma va bene così. Quei 116 kg di slancio so di averli e non vedo l’ora di poterli tirare sù in una gara ufficiale.