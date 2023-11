Giochi, Savino (sott. Mef): “Nel 2023 11,8 miliardi (+5,35%) di gettito per lo Stato, nel 2024 ulteriore crescita”

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stima per il 2023 una raccolta pari a 149 miliardi di euro e un gettito erariale di 11,8 miliardi (in aumento di circa 5,35% rispetto al gettito del 2022, ndr). Sulla base del trend in aumento registrato negli ultimi anni, si può ipotizzare un’ulteriore crescita, seppur limitata, per il 2024. Tale stima verrà ridefinita conseguentemente al nuovo assetto normativo e regolatorio”. A riferirlo, riporta Agipronews, è Sandra Savino, sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel suo intervento nel question time in Commissione Finanze alla Camera, in risposta a un’interrogazione del deputato Virginio Merola (PD) in tema di raccolta alla luce dell’annunciato riordino dei giochi.