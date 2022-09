Ghirelli (Lega Pro): “Preoccupati seriamente per l’aumento dei costi delle bollette. Scenario futuro gravissimo”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro (nella foto in primo piano), si è detto allarmato, nelle ultime ore (in una intervista rilasciata a TGCOM24), per la situazione riguardante l’aumento dei costi delle bollette. “Per i bilanci dei club la situazione è serissima e gravissima. L’aumento dei costi dell’energia e del gas stanno rapidamente creando una situazione insostenibile, hanno portato ad una spesa che varia, in base alle differenti realtà, dal doppio a cinque volte tanto“, queste le sue dichiarazioni. Lo aveva già affermato prima dell’inizio dei campionati e lo ha ribadito nelle scorse ore.

E ha poi chiesto aiuto alle istituzioni: “Il governo ci deve considerare un settore produttivo: deve dare ai club la possibilità di usufruire di tutti gli interventi, previsti o che saranno varati. Noi stiamo spingendo affinché gli stadi ed i centri sportivi riconvertano le fonti energetiche in quelle a basso costo e con un impatto ambientale inferiore. Contemporaneamente, stiamo progettando lo stadio come il luogo di una nuova centralità urbana. Abbiamo necessità di essere sostenuti per riconvertire stadi obsoleti, spesso inospitali con impianti capaci di assicurare migliore accoglienza e nello stesso tempo meno costi energetici“.

Sono tante le difficoltà affrontate dai club di serie C e questo è un costo aggiuntivo che, Francesco Ghirelli, teme che qualche società non riesca a sostenere nei prossimi mesi. Per ammortizzare le spese, le partite, si concentreranno maggiormente nelle ore in cui si può godere della luce solare.