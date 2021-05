GENIUS SPORTS ACQUISTA SECOND SPECTRUM PER 200 MILIONI DI DOLLARI

(di Lorenzo Di Nubila) – Genius Sports, società londinese di dati e tecnologia sportiva fornitrice di servizi di gestione dei dati, streaming video e integrità a Leghe sportive (come nelle stagioni passate la Lega calcio Serie A – nella foto), bookmaker e società di media, ha annunciato l’acquisizione di “Second Spectrum”.

Second Spectrum è il fornitore ufficiale di tracciamento per NBA, Premier League e MLS. In collaborazione con questi campionati, la società ha creato prodotti ed esperienze mai visti prima per allenatori, analisti, giocatori, produttori, narratori e fan di tutto il mondo.

L’accordo, che dovrebbe concludersi nel 2° trimestre del 2021, ha un valore di circa 200 milioni di dollari.

Fondato nel 2013, Second Spectrum è supportato da artisti del calibro di Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, Chernin Group, CAA Ventures ed Elysian Park Ventures. La tecnologia di intelligenza artificiale (AI) dell’azienda consente ai suoi clienti di indicizzare automaticamente l’azione in campo in pochi secondi. Inoltre, la società ha collaborato con emittenti come ESPN, BT Sport e Bally Sports.

Genius ha dichiarato che l’unione con Second Spectrum creerà un’offerta “end-to-end” (ovvero un insieme di eventi interconnessi secondo precise regole, che indirizzano le transazioni commerciali dall’inizio alla fine) completa per l’ecosistema di sport, scommesse e media, consentendogli di acquisire dati di tracciamento più ricchi, veloci e accurati.

L’accordo in esame rappresenta l’ennesima operazione di acquisto da parte di Genius, considerando che, all’inizio di questa settimana, ha acquisito FanHub, leader globale nella fornitura di prodotti sportivi digitali premium (fondata in Australia nel 2012), e Sportzcast, società statunitense specializzata nel fornire e aggiornare i dati in tempo reale. Oltre a ciò, Genius è recentemente diventato partner ufficiale della National Football League (NFL), attraverso un accordo dal valore di 120 milioni di dollari all’anno.

Lo studio legale O’Melveny & Myers LLP ha assistito Genius nell’acquisizione di Second Spectrum e nel suo accordo sui diritti NFL, mentre Oakvale Capital LLP ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo.