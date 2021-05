TUTTE LE PARTITE DI PLAYOFF, PLAYOUT E SUPERCOPPA DI SERIE C LIVE SU ELEVEN SPORTS

Parte ufficialmente il momento più entusiasmante della stagione di Serie C. Copertura totale garantita da ELEVEN SPORTS, broadcaster ufficiale della Lega Pro.

Lega Pro ed ELEVEN SPORTS insieme come di consueto per dare appuntamento ai tifosi in una post season ricchissima che vede al via ben tre competizioni e trentasette squadre protagoniste tra playoff, playout e Supercoppa.

Dopo Ternana, Como e Perugia c’è ancora in palio una promozione in Serie B con i playoff che iniziano ufficialmente domenica 9 maggio per terminare il 13 giugno con l’ultimo verdetto stagionale.

Ventotto le formazioni al via tra cui tante le big, alcune come Palermo, Catania, Foggia, Triestina e Cesena, in campo sin dal primo turno mentre le altre protagoniste più attese entreranno in gioco nelle fasi successive. Tra queste Bari, Pro Vercelli, Modena, Sudtirol, Avellino, Catanzaro, Padova e Alessandria.

Sabato invece, con Perugia-Como, scatterà la Supercoppa che eleggerà la migliore delle tre formazioni già promosse. Bisognerà invece aspettare sabato 15 maggio per le gare d’andata dei playout.

Tre grandi momenti da vivere in diretta su ELEVEN SPORTS, unica piattaforma che trasmetterà tutte le quarantasei partite di questa post season.

Tutti gli eventi saranno disponibili sul sito www.elevensports.it da pc, mobile e tablet, sulle app ufficiali iOS e Android, su smart tv e attraverso le applicazioni chromecast e Amazon Firesticktv.

Sarà possibile acquistare il pass mensile anche con il credito telefonico, grazie all’ormai consolidata partnership con gli operatori Vodafone e Wind3.

Le partite saranno accompagnate da una serie di approfondimenti editoriali e social studiate ad hoc e in linea con la formula della competizione per una user experience completa e sempre più immersiva e con l’approccio fan-centrico confermato dal claim ufficiale del Gruppo Eleven #Bythefans#Forthefans.

Gli appuntamenti di questo weekend su ELEVEN SPORTS .

Supercoppa

Sabato 8 maggio ore 17.30 Perugia-Como (Supercoppa) – 1a gara

Playoff Girone A

Domenica 9 maggio ore 15.00 Lecco-Grosseto

Domenica 9 maggio ore 17.30 Pro Patria-Juventus U23

Domenica 9 maggio ore 17.30 Albinoleffe-Pontedera

Playoff Girone B

Sabato 8 maggio ore 20.45 Cesena-Mantova