Opportunità per le aziende negli Esports: gli appassionati sono molto più favorevoli alla pubblicità rispetto ai fan degli sport tradizionali

Esports - ESL One - Dota 2 Major - Arena Birmingham, Birmingham, Britain - May 26, 2018 General view during the Pre Show countdown before Quarter Final 1 Action Images via Reuters/Ed Sykes

Per la prima volta in Italia, l’Osservatorio Italiano Esports (OIES) ha fornito i dati sulla potenzialità del mercato esportivo per i brand in termini di business. Secondo la ricerca realizzata da Yougov per l’OIES, il pubblico dei fan esportivi giudica la pubblicità necessaria negli eventi, ed è anche disposto a guardarla in percentuali molto superiori rispetto a quello delle altre discipline sportive e alla popolazione italiana generale.

Dallo studio emerge il ruolo decisivo di Twitch come piattaforma principe per il coinvolgimento delle community degli appassionati. FIFA, Call of Duty e Formula 1 sono i titoli più giocati e conosciuti in Italia.

Le opportunità di business per le aziende negli Esports stanno tutte in due cifre: il 73% del pubblico degli appassionati giudica la presenza degli sponsor necessaria, e il 71% è disposto a guardare eventi in cui ci siano interruzioni pubblicitarie.

Sono i dati contenuti nella ricerca sviluppata da Yougov per l’Osservatorio Italiano Esports, che ha indagato per la prima volta il grado di familiarità del target esportivo con la pubblicità. È emerso uno spaccato di popolazione che dimostra una propensione positiva e una familiarità con gli strumenti pubblicitari che non si trovano in altri target e settori.

Il confronto è emblematico con lo sport tradizionale. I tifosi delle discipline sportive considerano la pubblicità necessaria allo sviluppo del movimento al 63%, dieci punti in meno rispetto a quelli Esports. Addirittura il divario si allarga a 16 punti percentuali rispetto alla popolazione generale italiana maggiorenne.

Questa considerazione positiva della pubblicità si fa molto più netta quando le aziende sponsorizzano direttamente i giocatori. Il 65% del pubblico Esports la considera importante, contro il 50% dei tifosi sportivi. Dieci punti separano anche la considerazione verso la sponsorizzazione di eventi (71% favorevoli tra gli esportivi contro il 61% degli sportivi).

Un’altra indicazione preziosa per le aziende che vogliono investire è la disponibilità con la quale gli appassionati Esports lasciano i propri dati. Il 56% dei fan lascia la propria mail per ricevere newsletter e materiale promozionale. Sullo stesso tema i tifosi sportivi sono favorevoli al 49%, mentre la popolazione maggiorenne al 47%.

In più gli appassionati esportivi prestano attenzione a format pubblicitari poco utilizzati. Hanno una forte considerazione positiva per i periodi di prova gratuita per i servizi (50% contro il 35% degli sportivi), le estrazioni a premi (44% contro il 34%) e la prelazione sugli eventi (37% contro il 22%).

Nella ricerca sono state chiarite anche le abitudini di consumo dei social media nel target Esports. Facebook è utilizzato principalmente per chattare. Twitter e TikTok per conoscere nuovi brand. Instagram per creare contenuti e Twitch per sentirsi parte di una comunità. È proprio quest’ultimo il tratto di gran lunga distintivo che posiziona la piattaforma di Amazon rispetto alle altre.

Infine la ricerca di Yougov per l’OIES ha identificato quali sono i titoli più giocati e conosciuti in Italia. Nella top 10 cinque sono di simulazione sportiva. Al primo posto c’è FIFA che è sia il gioco più conosciuto sia quello più giocato. Seguono Call of Duty e Formula 1 (che hanno la stessa percentuale di giocatori). Staccato di poco Fortnite insieme a Pokemon.

A livello di competizioni è ancora la simulazione calcistica a farla da padrone. La eSerie A è il torneo più conosciuto, subito seguito dalla eWorld Cup di FIFA. Completano la top 5: la Call of Duty Championship, la Fortnite World Cup e la eFootball PES League.

Questo importante lavoro di ricerca si aggiunge a quelli disponibili nel Centro Studi Nazionale Esports dell’OIES, l’unico database in Italia che raccoglie tutti i dati più aggiornati sul mercato esportivo. Si aggiunge così valore e conoscenza al monitoraggio permanente che l’Osservatorio mette a disposizione delle aziende che vogliono entrare in questo settore.

“Questa ricerca segna un passaggio importantissimo nella comprensione del business degli Esports in Italia – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, co-fondatori di OIES -. Fino a questo momento non esistevano metriche che chiarissero quali fossero le reali opportunità di un brand in questo mercato. I numeri parlano chiaro: gli Esports sono ricchi di valore per i brand e l’investimento pubblicitario può avere un ritorno molto superiore rispetto ad altri settori. Continua così l’impegno dell’Osservatorio a raccontare in modo concreto le potenzialità del mercato tramite il suo Centro Studi, e di farsi costruttore del più ampio network di stakeholder sulla scena italiana “.

“Gli Esport Fans Italiani mostrano di essere un target consapevole dell’importanza delle sponsorizzazioni per la crescita del movimento esportivo, mostrando, inoltre, un rapporto evoluto e senza troppi preconcetti con la pubblicità. Le potenzialità del settore e le opportunità per gli sponsor sono evidenti in Italia come a livello globale e noi di YouGov – commenta Daniele Abbate, Sales Manager di YouGov Italia – siamo in prima linea per continuare a dare gli strumenti necessari a compiere le scelte giuste a chi vuole investire in questo mondo”.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.