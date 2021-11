GATORADE SARA’ LO SPORT DRINK UFFICIALE DELL’INTER PER LE PROSSIME DUE STAGIONI

FC Internazionale Milano annuncia il rinnovo della partnership con Gatorade: il marchio del gruppo PepsiCo e Sport Drink numero uno al mondo sarà Official Sport Drink del Club nerazzurro per le prossime due stagioni calcistiche.

Gatorade sosterrà le performance sportive dei Campioni d’Italia sia nel Campionato Italiano di Serie A che nella UEFA Champions League, di cui Gatorade è partner dal 2015. La vicinanza tra il brand e la UEFA Champions League, uniti al ruolo di “Partner Tecnico” dei più importanti club al mondo che Gatorade ricopre da molti anni, hanno permesso nel tempo la costruzione di un rapporto indissolubile con il mondo del calcio. L’impegno di Gatorade nel calcio mondiale si allarga anche al mondo femminile, dove PepsiCo ricopre un ruolo di primo piano come main partner della UEFA Women’s Champions League, massima competizione calcistica europea dedicata al mondo femminile.

Grazie alla sua formula scientificamente testata, Gatorade fornisce al fisico gli elementi essenziali per garantire un più efficace reintegro dei liquidi e degli elettroliti persi con il sudore, e inoltre aiuta a mantenere alta la prestazione di resistenza durante lo sport fornendo ai muscoli sotto sforzo il rifornimento di energia necessario.

L’unione tra Gatorade e l’Inter, all’interno della squadra sia maschile che femminile, si colloca come naturale passo avanti in un percorso che vede il brand sostenere e affiancarsi alle eccellenze sportive.

“Siamo molto soddisfatti di continuare il rapporto di collaborazione che ci lega a Gatorade ormai da diversi anni” le parole di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di FC Internazionale Milano. “Il rinnovo della partnership con una realtà leader nel settore e profondamente legata al mondo del calcio come Gatorade testimonia la rilevanza globale del brand Inter”.

“La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta.” afferma Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia. “Per questo l’essere al fianco di una società calcistica importante come l’Inter, sia per quanto riguarda il campionato maschile, che per quello femminile, così come in UEFA Champions League, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.”

Come “Official Sports Drink” Gatorade avrà l’opportunità di essere a fianco del Club in tutti i momenti che accompagnano quotidianamente i campioni e le campionesse, dai campi di allenamento alle gare ufficiali supportandoli dal punto di vista funzionale con diversi prodotti.