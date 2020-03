CEV-Infront: accordo pluriennale fino al 2032. Si stima un valore globale di 100 mln

I delegati di 53 Federazioni Nazionali presenti all’assemblea generale straordinaria del CEV tenutasi oggi presso il Marriott hotel di Vienna hanno ratificato un accordo storico firmato dalla CEV (Confederazione Europea della Pallavolo) con Infront Sports & Media. Sarà una partnership pluriennale sul terreno dei diritti televisivi. L’accordo, che va dal 2020 al 2032, prevede servizi garantiti per un valore di oltre 100 milioni di euro.

L’accordo prevede un vero approccio di partenariato, con la famiglia della pallavolo europea che beneficia del vasto know-how e dell’esperienza di Infront nel fornire prodotti di alto livello sia per le emittenti che per i fan. E’ una opportunità senza precedenti per la pallavolo europea a tutti i livelli, gettando le basi per la stabilità finanziaria e aiutando il CEV ad aumentare i propri investimenti per far crescere ulteriormente lo sport negli anni a venire. Lo rivela il portale specializzato Volleyball.it

Aleksandar Boričić, presidente del CEV, ha dichiarato: “Questo è un accordo fondamentale per la CEV e per l’intera famiglia europea della pallavolo che indica chiaramente la nostra forte ambizione di investire ulteriormente nella crescita del nostro sport in Europa. Infront è stato un partner fidato della CEV negli ultimi 27 anni e questo nuovo accordo ci porterà ancora più vicini e non vedo l’ora di portare insieme il nostro sport a nuovi livelli in tutte le discipline. Sono felice che i membri della nostra famiglia di pallavolo abbiano compreso l’importanza e i benefici di questo accordo, che è chiaramente nell’interesse di tutte le parti – e pone le basi per un futuro luminoso per il nostro sport”.

Philippe Blatter, Presidente e CEO di Infront, ha dichiarato: “Infront è stato un partner dedicato e affidabile del CEV per oltre due decenni e in quel momento sia i Campionati Europei di pallavolo che quelli di beach volley hanno visto una crescita esponenziale nel pubblico televisivo. Questa nuova e unica partnership consentirà a Infront e CEV di sviluppare ulteriormente pallavolo, beach volleyball e snow volley attraverso l’innovazione, l’aumento del pubblico e il miglioramento della produzione godendo al contempo dell’accesso alla sicurezza finanziaria a lungo termine”.