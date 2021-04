Formula Uno lancia sei nuovi F1 insights powered by AWS

Amazon Web Services (AWS) e FORMULA 1 (F1) hanno ufficializzato l’introduzione di sei nuovi F1 Insights powered by AWS che saranno disponibili per la stagione di gare 2021. Grazie a queste nuove aggiunte, saranno disponibili per i tifosi un totale di 18 statistiche powered by AWS, entro la fine della stagione.

Le F1 Insights powered by AWS sono statistiche di gara in tempo reale, visualizzate come grafici sullo schermo, che trasformano l’esperienza dei fan prima, durante e dopo ogni gara, fornendo i dati e le analisi di cui i tifosi hanno bisogno per interpretare la strategia e le prestazioni di gara di piloti e team.

La prima nuova statistica, Braking Performance, debutterà al GRAND PRIX in Italia, dal 16 al 18 aprile.

Ecco i nuovi 6 F1 Insights powered by AWS:

Braking Performance, mostra come lo stile di frenata di un pilota durante una manovra in curva può fornire un vantaggio in uscita dalla curva. Se eseguita bene, la frenata ottimizza la velocità dell’auto attraverso le fasi della curva e permette al pilota di guadagnare una posizione migliore in pista. Questa statistica mostra e confronta gli stili di frenata e le prestazioni dei piloti.

Car Exploitation mostra ai fan quando i piloti di F1 stanno spingendo le loro auto ai limiti delle prestazioni in aree come la trazione delle gomme, la frenata, l’accelerazione e le manovre durante i punti chiave di una gara. La statistica rivela i dati in tempo reale visualizzando le prestazioni attuali di un’auto durante una gara rispetto a un limite teorico di prestazioni, e poi calcola il tempo guadagnato o perso per giro come risultato. La statistica debutterà l’11-13 giugno al Formula 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021.

Energy Usage fornisce informazioni su come i motori high-tech che alimentano le auto di F1 utilizzano l’energia durante una gara. La statistica debutterà il 16-18 luglio alla FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021.

Start Analysis mostra quale pilota è stato il più veloce a partire, così come quali piloti hanno avuto difficoltà sulla griglia di partenza e perché. Questa statistica debutterà dal 10 al 12 settembre alla FORMULA 1 HEINEKEN GRAN PREMIO D’ITALIA 2021

Pitlane Performance analizza le prestazioni dei pit stop e debutterà dall’ 8-10 ottobre alla FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2021.

Undercut Threat aiuta i fan a prevedere quali auto sono a rischio di essere superate come risultato di un “undercut”. L’Undercut è una strategia utilizzata prevalentemente in F1 per definire una particolare strategia nella gestione dei pit stop utilizzata da chi insegue e vuole incrementare posizioni nella classifica della gara, consistente nell’anticipare la sosta ai box per il cambio gomme sfruttando degli pneumatici più nuovi rispetto alle altre vetture in gara per avere maggiori vantaggi in termini di prestazioni per rimontare posizioni nella gara stessa. La statistica debutterà dal 19 al 21 novembre alla FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2021.

“I dati sono diventati una parte fondamentale della storia degli sport moderni, e per la F1 – dove letteralmente ogni secondo in pista produce più di un milione di data point – hanno bisogno di un partner che possa tradurre quei dati grezzi in significato, in tempo reale. AWS permette alla F1 di analizzare la sua massa di dati su scala, prendere decisioni migliori e più consapevoli, e portare i fan più vicino a ogni fase dell’azione in pista, dalla griglia di partenza, alla curva, ai box”, ha commentato Darren Mowry, director of business development di AWS EMEA SARL. “Le più importanti organizzazioni sportive del mondo stanno utilizzando AWS per costruire soluzioni data driven e reinventare il modo in cui gli sport vengono guardati, giocati e gestiti. Il nostro lavoro con la F1 dimostra come le statistiche avanzate possono elevare l’esperienza dei fan rivelando le tattiche e le strategie dietro anche gli elementi apparentemente più semplici di una gara”.

La Formula 1 ha accelerato la Cloud Transformation grazie alla collaborazione con AWS, con l’obiettivo di migliorare le strategie di gara, i sistemi di tracciamento dei dati e le trasmissioni digitali grazie ad un’ampia varietà di servizi AWS.