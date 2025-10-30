Marketing – Lilly entra nella squadra degli sponsor di Milano-Cortina2026.

L’accordo con Fondazione Milano Cortina 2026 promuove una cultura di salute, inclusione e benessere, valorizzando lo sport come simbolo di impegno e resilienza.

Lilly sarà Sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sostenendo l’evento in un percorso condiviso che mette al centro salute, benessere e progresso umano. L’accordo, annunciato giovedì 23 ottobre con la Fondazione Milano Cortina 2026, intende promuovere lo sport come paradigma di resilienza e impegno, con una visione che guarda oltre la competizione per ispirare un futuro più sano e sostenibile.

In qualità di sponsor, Lilly porterà il proprio contributo di ricerca, innovazione e responsabilità sociale, rafforzando il dialogo sui temi della salute pubblica e delle disuguaglianze che possono limitarne l’accesso.

In occasione dei Giochi – in programma dal 6 al 22 febbraio per l’edizione olimpica e dal 6 al 15 marzo 2026 per quella paralimpica – l’azienda lancerà iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini e giovani generazioni sull’importanza della prevenzione e dell’intervento precoce nelle malattie croniche. (fonte: Lilly)