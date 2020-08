Format Champions/Europa League: il business delle sponsorizzazioni a marchio UEFA

La pandemia da Covid-19 ha rivoluzionato i progetti dell’Uefa, che aveva pianificato, come da tradizione, a fine maggio, la finale Champions (quest’anno in Turchia ad Istanbul). Poi l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato l’intero format e obbligato a spostare l’intera macchina organizzativa nella città di Lisbona (si giocherà, fino al prossimo 23 agosto, allo “Stadio da Luz”), per una Final Eight (con la formula inedita della eliminazione diretta) molto spettacolare e di forte interesse per sponsor e network tv.

Si gioca, purtroppo, ancora a porte chiuse, ma l’attenzione del grande pubblico è crescente. Terminati in Europa i campionati nazionali, i riflettori sono puntati, inevitabilmente, sulla più importante competizione continentale per club (oltre che sull’Europa League, dove l’Inter di Antonio Conte ha già raggiunto il traguardo della semifinale).

Attualmente l’organismo di Nyon può contare su otto realtà partner per la Champions (Nissan, Sony/PS4, Gazprom, PepsiCo-Lay’s, Banco Santander, Mastercard, Hotels.com e Heineken) e cinque per l’Europa League (FedEx, Heineken 0.0, Kia motors, Enterprise-rent-a-car e Hankook). La scadenza dei contratti, nella maggioranza dei casi, è prevista nel prossimo 2021 (soprattutto per le partnership più longeve).

La sponsorizzazione storica, per eccellenza, porta la firma di Heineken, che, in quest’ultimo triennio, ha speso più di 60 milioni (ha rinnovato, nel 2019, un contratto che la lega all’UEFA per il periodo 2021-2024). Una cifra molto simile è pagata da Mastercard (55 milioni fino al 2021).

Su base annua gli sponsor pagano tra i 15 ed i 20 milioni di euro, oltre a fornire servizi e prodotti. Il settore più interessato al format Uefa è quello dei servizi bancari. Nel novembre 2017, Santander ha preso il posto di Unicredit, partner per diverse stagioni (dal 2009 al 2017), pagando una somma stimata in 70 milioni (sempre su base triennale).