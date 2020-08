Atalanta: bilancio record (188 mln) e 4° utile consecutivo. Premiata la gestione Percassi

L’eliminazione nei quarti di finale di Champions, per mano della “corazzata” Paris Saint-Germain (di proprietà di un fondo sovrano qatariota), non cancella la stagione straordinaria dell’Atalanta. Qualificatasi, per il 2° anno consecutivo, alla fase a gironi della Champions League (un traguardo che vale una starting fee di oltre 15 milioni di euro), ma soprattutto forte dell’accordo con Intesa Sanpaolo (colosso bancario nazionale) per una linea di finanziamento di 40 milioni (finalizzato alla realizzazione del nuovo Gewiss stadium), la “Dea” guarda al futuro con assoluta tranquillità. A conferma di questa tesi ci sono i dati dell’ultimo bilancio del club lombardo. Al 31 dicembre 2019 ha chiuso con un risultato record: 188,6 milioni di euro (gli addetti ai lavori stimano che possa entrare nella Top20 di “Football Money League”, annuale report realizzato da Deloitte). Oltre a ciò è significativo che i nerazzurri abbiano chiuso per il quarto anno consecutivo in utile.

Fattore Gewiss stadium

Il progetto dello stadio (nella foto il rendering dell’impianto) aiuterà la società guidata dalla famiglia Percassi a crescere ulteriormente. La voce “botteghino” ha generato 13,5 milioni di euro. Con un impianto di proprietà moderno e polifunzionale (utilizzabile anche per altri eventi extra calcio) i ricavi da “stadio” esploderanno verticalmente. In crescita anche gli introiti da diritti audiovisivi. Hanno raggiunto il tetto di 89,8 milioni di euro (contro i 53,8 del 2018). Proprio quest’ultimo dato conferma l’ingresso definitivo dell’Atalanta nel “salotto buono” del calcio italiano (e non solo).

Boom delle sponsorizzazioni

In campionato e Champions il club lombardo si è legato al marchio Radici group (ha investito oltre 2 milioni di euro), ma l’aspetto più interessante è il supporto di oltre 300 aziende del territorio, che non hanno abbandonato la squadra anche nei difficili mesi del lockdown. Un segnale di attaccamento al progetto nerazzurro, che lascia ben sperare in vista della prossima stagione, con il club impegnato su tutti i fronti sportivi.