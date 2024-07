Ford Pro nuovo sleeve sponsor dell’AC Monza (Serie A)

Ford Pro e AC Monza (Serie A) hanno siglato una partnership per la stagione 2024-25 che vedrà il marchio leader nei veicoli commerciali in veste di sleeve sponsor.

Ford Pro metterà a disposizione la sua flotta di veicoli commerciali di nuova generazione, progettati per garantire massima efficienza, connettività e produttività.

Adriano Galliani, Amministratore Delegato di AC Monza, ha commentato: “È un grande onore portare sulla manica delle nostre divise da gioco un marchio conosciuto a livello mondiale come Ford Pro. Questa sponsorizzazione arricchisce il prestigio internazionale di AC Monza. Con Ford Pro condividiamo l’ambizione ma anche l’attenzione al territorio e non mancheranno le iniziative rivolte ai tanti tifosi della Brianza. Da parte nostra, faremo il massimo per ripagare la fiducia, sia dentro che fuori dal campo”. (fonte: AC Monza)

Nella precedente stagione lo stesso format era stato coperto da un altro partner dei brianzoli: il brand Dell’Orto.