FIRStudio: i prepartita dell’Italrugby in esclusiva su TikTok

Torna il Guinness Sei Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma e tornano, in un nuovo formato e su un nuovo media, gli studi pre-partita della Federazione Italiana Rugby.

Il canale scelto per portare gli appassionati vecchi e nuovi del rugby italiano a vivere ancor più da dentro l’esperienza del pre-partita è TikTok, la piattaforma d’intrattenimento official partner di Guinness Sei Nazioni, dove la Federazione ha già ottenuto nella prima settimana del Torneo oltre un milione di visualizzazioni.

Dalle 14.30 alle 15.15 di domenica 13 febbraio , in esclusiva sul canale TikTok della Federazione, due grandi capitani Azzurri del recente passato – Paola Zangirolami e Leonardo Ghiraldini – guideranno il pubblico dietro le quinte del prepartita della Nazionale, spaziando dal bordocampo alle esclusive aree ospitalità dell’Olimpico, analizzando la sfida delle ore 16 in diretta Sky Sport e TV8 tra l’Italia e l’Inghilterra, incontrando compagne e compagni del passato per rivivere assieme ricordi ed emozioni indelebili prima di lasciare al campo emettere ancora una volta i propri verdetti.

Per poter seguire il FIRStudio – preceduto sabato mattina alle 11 da una diretta TikTok altrettanto esclusiva dal Captain’s Run azzurro, con ospite l’ex seconda linea dell’Italia Valerio Bernabò – sufficiente scaricare TikTok e seguire il canale della Federugby.

La community TikTok continua a farsi ispirare dai contenuti e partecipare ai trend legati al mondo del rugby, sono in costante crescita i video e le visualizzazioni con gli hashtag: #SixNationsRugby (111 milioni di visualizzazioni) e #TikTokRugby (103 milioni di visualizzazioni).

Andrea Cimbrico, Responsabile Comunicazione FIR, ha spiegato come “TikTok sia oggi la piattaforma più indicata per avvicinare al rugby, attraverso un evento unico come il Guinness Sei Nazioni, un pubblico nuovo, costituito da appassionati e no, di tutte le età.

Costruire la fanbase ed i praticanti di domani è uno degli obiettivi primari della nostra strategia di comunicazione digitale e l’accordo sottoscritto da Six Nations Rugby con TikTok pone le fondamenta per perseguire i nostri obiettivi ed il milione e più di visualizzazioni nella prima settimana del Torneo è una misurazione tangibile dell’interesse del pubblico nei nostri contenuti.

L’esperienza maturata con la produzione. degli studi prepartita sviluppati nel 2021, uno dei nostri contenuti di maggior successo, ha ispirato il format che abbiamo pensato per quest’anno, adeguato nei toni e nel taglio di trasmissione alla nuova piattaforma. La presenza di due grandi Azzurri come Paola e Leonardo, con la loro esperienza e la loro capacità di far sentire i nostri utenti davvero dietro le quinte del torneo, portandoli a vivere un’esperienza completa ed esclusiva”.