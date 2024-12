FIPE: ecco i nomi degli Azzurri impegnati nell’IWF World Championships 2024 in Bahrein

Il Direttore Tecnico della Nazionale, Sebastiano Corbu, ha diramato, nelle ultime ore, i nomi degli atleti che prenderanno parte al Mondiale di Pesistica Olimpica in programma dal 6 al 15 dicembre in Bahrein. Il Team Italia Azzurro sarà guidato dal DT Corbu e dai tecnici Gonario Corbu, Matteo Orecchini e Alessandro Spinelli, con il vicepresidente vicario FIPE, Giuseppe Minissale, in qualità di Capo Delegazione.

Sulla pedana mondiale ritroveremo, dopo i Giochi Olimpici di Parigi, Lucrezia Magistris nella categoria fino a 59 kg, nella gara in programma il 9 dicembre alle ore 17.30 locali. Il giorno successivo sarà la volta del Campione del mondo ed europeo in carica, Oscar Reyes Martinez, che difenderà il titolo nella categoria fino a 81 kg, nella competizione in calendario alle ore 17.30. Nella serata del 10 dicembre stesso (ore 20.00) sulla pedana mondiale vedremo nuovamente Giulia Miserendino, reduce dall’ottima prova ai Campionati Europei Under 23 disputati a fine ottobre in Polonia, dove ha ritrovato la sua vecchia categoria dei 64 kg e conquistato l’argento continentale. (fonte: FIPE)