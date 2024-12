Calcio a 9 zeri: sono solo 17 i football club con un valore superiore al miliardo di euro

(di Davide Pollastri) – Dell’esclusivo raggruppamento, basato sulle stime di Forbes (convertite in euro e soggette alle fluttuazioni del cambio), solo due realtà non provengono dai top 5 campionati europei (le cosiddetta “BIG5”): sono due franchigie MLS. Questo conferma quanto abbiamo scritto poco più di un mese fa: il campionato nordamericano ha ormai raggiunto i principali tornei del Vecchio continente.

Nell’ecosistema finanziario del calcio mondiale, le valutazioni dei club riflettono non solo successi sportivi ma anche robustezza economica, capacità di generare entrate e strategie di business innovative. In questo scenario, emergono 17 società capaci di raggiungere valutazioni a 9 zeri, un risultato che, oltre a evidenziare la bravura dei Top Manager posti alla guida di queste eccellenze, conferma quanto le squadre di calcio si stiano sempre più trasformando in vere e proprie aziende, orientate non solo alla conquista dei più prestigiosi trofei, ma anche, se non soprattutto, all’incremento dei propri fatturati. Al vertice di questa Élite si posiziona il Real Madrid, valutato 6,24 miliardi di euro. Questi numeri, che consolidano una leadership al momento inarrivabile, non sono solo un simbolo della forza sportiva del club ma, più significativamente, un termometro della sua solida struttura finanziaria e del suo appeal commerciale a livello globale. Alle spalle delle Merengues, a completare l’elitario podio della Top17, troviamo il Manchester United, valutato 6,2 miliardi, e il Barcellona, la cui stima è di 5,3 miliardi. Proseguendo con la graduatoria, al quarto posto si trova il Liverpool, con un valore di 5,1 miliardi di euro. Al quinto posto, un’altra squadra della Premier League, il Manchester City, con una valutazione di 4,82 miliardi di euro. La sesta posizione è occupata dal Bayern Monaco, con un valore di 4,73 miliardi di euro. La settima posizione è del Paris Saint-Germain, valutato 4,16 miliardi di euro. Seguono, all’ottava, nona e decima posizione, altre tre squadre della Premier League: il Tottenham Hotspur, con un valore di 3 miliardi di euro, il Chelsea, stimato a 2,96 miliardi di euro, e l’Arsenal, valutato 2,46 miliardi di euro. L’undicesima posizione è occupata dalla prima delle italiane: la Juventus, stimata a 1,94 miliardi di euro. Sotto, in dodicesima posizione, troviamo il Borussia Dortmund, con una valutazione di 1,87 miliardi di euro.

Il tredicesimo posto è occupato dall’Atletico Madrid, stimato a 1,51 miliardi di euro. Al quattordicesimo posto si trova il Milan, valutato 1,35 miliardi di euro. In quindicesima posizione, la prima franchigia della MLS: il Los Angeles Football Club, stimato a 1,13 miliardi di euro. Segue al sedicesimo posto l’ultima delle inglesi: il West Ham, valutato 1,04 miliardi di euro. Chiude la classifica delle Top17 l’Inter Miami, con un valore di 1 miliardo di euro.

La prima delle “escluse”, con un valore stimato da Forbes di 945 milioni, è l’Inter. Tuttavia, considerando il buon momento che la squadra nerazzurra sta vivendo, e tenendo conto dei premi in denaro e del ritorno d’immagine di cui beneficerà la società partecipando al prossimo Mondiale per Club voluto dal n.1 della FIFA, Gianni Infantino, siamo certi che il club di viale della Liberazione sarà presto la diciottesima realtà a 9 zeri.