FIP Gold Milano: i “big” Diaz-Moya Sos superati a sorpresa dai rivali Cano-Diestro

Volano in finale i binomi più forti dell’Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan presented by Enel (in programma oggi, sul campo centrale di Piazza Città di Lombardia, a partire dalle ore 10:00). Unica eccezione la sconfitta a sospresa dei favoriti Martin Diaz-Moya Sos.

Nel tabellone femminile la coppia franco-spagnola Alix Collombon-Jessica Castellò Lopez (testa di serie n.1 del torneo) ha regolato in due set le iberiche Anna Cortiles Tapias-Angela Caro Cantin (n.3 dell’entry list hanno conquistato appena un game in meno di un’ora). Più combattuta la semifinale tra la coppia spagnola Barbara Las Heras Monterde-Veronica Sanchez Virseda e il binomio Lea Godallier (Fra)-Ariadna Canellas Rodero (Spa). Rispettivamente n. 2 e 4 della manifestazione. Le prime hanno superato le avversarie, sempre in due set (in 1 ora e 16 minuti, con il risultato finale di 6-4/6-3).

Nel “cuadro” maschile gli iberici Ivan Ramirez Del Campo-Alejandro Arroyo Albert (teste di serie n.2 del torneo) hanno superato il binomio franco-spagnolo Benjamin Tison-Teodoro Victor Zapata Pizarro, vera sorpresa del torneo (nella entry list partivano dal 9° posto). Vittoria netta in 2 set (6-4/6-4) dopo 1 ora e 18 minuti di gioco. Juan Martin Diaz-Jesus Sos Moya, il binomio spagnolo più atteso dagli appassionati milanesi di padel, ha perso il “derby” con Antonio Fernandez Cano-Josè Antoni Garcia Diestro (n.3 del torneo). Il match è terminato con il risultato di 6-4/6-2 in appena 59 minuti.

Domani (7 novembre) finale femminile Barbara Las Heras Monterde (SPA)-Veronica Virseda Sanchez (SPA) vs Jessica Castellò Lopez (SPA)-Alix Collombon (FRA) dalle ore 10:00. A seguire la finale Ivan Ramirez Del Campo (SPA)-Alejandro Arroyo Albert (SPA) vs Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia Diestro (SPA).

Quarti di finale (donne)

1) Anna Cortiles Tapias (SPA)-Angela Caro Cantin (SPA) vs Marina Guinart Espana (SPA)-Nuria Rodriguez Camacho (SPA): 6-7/6-4/6-3

2) Barbara Las Heras Monterde (SPA)-Veronica Virseda Sanchez (SPA) vs Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA): 7-5/6-3

3) Lea Godallier (FRA)-Ariadna Canellas Rodero (SPA) vs Ana Fernandez De Ossò Fuentes (SPA)-Marta Caparros Maldonado (SPA): 6-3/6-3

4) Jessica Castellò Lopez (SPA)-Alix Collombon (FRA) vs Alicia Blanco Rojo (SPA)-Julia Polo Bautista (SPA): 6-2/6-0

Quarti di finale (uomini)

1) Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia Diestro (SPA) vs Raul Marcos Duran (SPA)-Javier Garcia Mora (SPA): 4-6/6-2/6-4

2) Ivan Ramirez Del Campo (SPA)-Alejandro Arroyo Albert (SPA) vs Mario Del Castillo Marin (SPA)-Miguel Benitez Lara (SPA): 6-4/7-6/5-7

3) Benjamin Tison (FRA)-Teodoro Victor Zapata Pizarro (SPA) vs Zaratiegui Pedrosa Inigo (SPA)-Javier Vazquez Martinez (SPA): 7-6 (7)/6-2

4) Juan Martin Diaz Martinez (SPA)-Jesus Moya Sos (SPA) vs Ignacio Gonzalez Gadea (SPA)-Juanlu Esbri Gonzalez (SPA): 6-4/2-6/7-5

Semifinali (donne)

1) Barbara Las Heras Monterde (SPA)-Veronica Virseda Sanchez (SPA) vs Lea Godallier (FRA)-Ariadna Canellas Rodero (SPA): 6-4/6-3

2) Jessica Castellò Lopez (SPA)-Alix Collombon (FRA) vs Anna Cortiles Tapias (SPA)-Angela Caro Cantin (SPA): 6-0/6-1

Semifinali (uomini)

1) Ivan Ramirez Del Campo (SPA)-Alejandro Arroyo Albert (SPA) vs Benjamin Tison (FRA)-Teodoro Victor Zapata Pizarro (SPA): 6-4/6-4

2) Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia Diestro (SPA) vs Juan Martin Diaz Martinez (SPA)-Jesus Moya Sos (SPA) vs : 6-4/6-2