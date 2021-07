Feralpisalò (Serie C) presenta le nuove maglie e la Visual Identity del club

Questa mattina alle ore 11, nella sala dei Provveditori del Comune di Salò alla presenza del Presidente Giuseppe Pasini (nella foto sotto), dell’AD Marco Leali e del direttore sportivo Oscar Magoni, Feralpisalò presenterà ufficialmente la nuova Visual Identity del club e le nuove maglie per le stagioni 2021/2023.

L’appuntamento, al quale parteciperà (da remoto) anche il vicepresidente vicario della Lega Pro, Marcel Vulpis, sarà trasmesso in diretta sui canali social dei “Leoni del Garda”.

Feralpisalò (club di Serie C) ha creato un nuovo capitolo della sua storia sportiva e aziendale. La sfida è far evolvere e trasformare uno dei club più giovani in un brand orientato al coinvolgimento dell’intera provincia e del mondo corporate, senza mai perdere le proprie radici che affondano nella restituzione valoriale con la passione autentica che lo sport rappresenta per tutti i portatori d’interesse.

Ispirata dalla risposta che tutti i bresciani hanno saputo dare in piena emergenza sanitaria, ma orientata al domani, la nuova Visual Identity disegna uno stile nuovo e autentico che si basa sui valori fondanti della Feralpisalò: coraggio e cuor di leoni, pronta ripartenza, reazione immediata, altruismo, eccellenza, passione ed eleganza, lavoro, lavoro, lavoro. La creatività si sviluppa attorno all’iconico stemma con i due leoni, che fanno da scudo, come un’armatura pronta a difendere un ecosistema unico al mondo e simbolo di una delle province più estese d’Italia.

Lanciato ufficialmente anche un nuovo hashtag: #CuordiLeoni, un nuovo modo per raccontare il club, un’opportunità di veicolare messaggi in linea con lo spirito dei #LeonidelGarda. Hashtag che saranno presenti sul retro delle maglie per un continuo dialogo con il mondo online. Oggi centrale.

Il restyling del logo per i primi 10 anni di vita è stato il primo passo che ha spinto il club a lavorare per creare un nuovo linguaggio, un “manifesto” visivo di brand basato sui propri valori per incorporarne lo spirito nel nuovo progetto. Questo è sintetizzato in un semplice motto: “Cuor di Leoni”.

Il design del nuovo linguaggio visivo prende spunto dal carattere e dalla cultura bresciana. I leoni prendono vita e creano un dialogo diretto con i tifosi: le espressioni “DNA bresciano”, “Fame selvaggia di futuro” “Cuor di Leoni” mettono in risalto Feralpisalò, tifosi, stakeholder legati alla giovane storia e ai valori e allo stesso tempo uniti nell’obiettivo di creare e accompagnare i nuovi eroi del futuro.

La nuova Visual Identity sarà presente in tutti gli ambiti di comunicazione aziendale: dalle properties digitali (App, sito web, social networks) al ticketing, dall’e-commerce alla comunicazione istituzionale, dall’area commerciale a tutte sedi del club “Stadio Turina e antistadio Amadei a Salò, Centri sportivi Rigamonti e Badia a Brescia fino al merchandising e alle grafiche che personalizzano lo stadio.