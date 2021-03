Fenerbahçe e beIn Sports la querelle continua: a rischio il contratto tv da 360 milioni

(di Federico Navarro) – In Turchia tiene banco da mesi il conflitto tra il football club Fenerbahçe e l’emittente televisivo qatariota beIn Sports, detentore dei diritti televisivi del massimo campionato turco. Dopo mesi di controversie e di azioni legali sarebbe addirittura a rischio la tenuta del contratto televisivo di beIn Sports con la Federazione turca, del valore di 360 milioni di euro per la trasmissione della Süper Lig (il massimo campionato turco).

A far discutere è un “coro”, molto diffuso negli stadi turchi, che è stato trasmesso come sottofondo per ovviare al silenzio degli stadi vuoti dalla regia di beIn Sports. Dopo esser passato inosservato per mesi, a gennaio è stato segnalato durante una partita (che non giocava il Fenerbahçe) e, una volta passato sotto attenta analisi, è stato decretato che il coro in questione non era la versione originale, bensì una versione offensiva verso il club di Istanbul.

Il gruppo qatariota ha subito giustificato l’errore addossando le responsabilità a due addetti ai lavori, che dopo essere stati licenziati si è scoperto essere tifosi del Fenerbahce, aumentando i dubbi riguardo l’involontarietà dell’accaduto.

Ma il conflitto tra Fenerbahçe e beIn Sports va avanti da diverso tempo. Il club ha infatti adottato vari metodi di protesta e di boicottaggio nei confronti dell’emittente televisiva, rea di avere un atteggiamento ostile nei confronti della società.

Secondo la società turca infatti vengono scelti replay e riprese televisive che mettono sotto una luce negativa gli episodi a favore del Fenerbahce, risaltando invece positivamente quelli a sfavore.

Nell’ultimo periodo, oltre ai tanti hashtag di protesta sui social network, il Fenerbahçe è sceso in campo con delle speciali maglie d’allenamento riportanti la scritta “be Fair“, con chiari riferimenti al logo di beIn Sports.