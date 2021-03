Procede il progetto del nuovo stadio del Cagliari calcio

Secondo quanto riporta l’Unione Sarda, nella giornata di ieri in consiglio comunale l’assessore all’urbanistica Giorgio Angius ha disposto la data del 29 marzo come limite in cui i diversi enti che fanno a capo alla conferenza di co-pianificazione dovranno obbligatoriamente esprimersi sui pareri della variante urbanistica per la riqualificazione del quartiere Sant’Elia che include i lavori al nuovo stadio del Cagliari calcio.

Il nodo principale prevede l’abbattimento del sovrappasso di viale Ferrara per far posto a una strada alberata con l’abbattimento delle barriere tra il quartiere di Sant’Elia e il resto di Cagliari.

La variante urbanistica era stata presentata a novembre 2019 e ha subito le tre osservazioni di ARST e Cagliari calcio: da allora 15 mesi senza risposte (complice anche la situazione pandemia ovviamente), ma il 29 marzo sarà la data ultima per presentare i pareri: dopodiché la variante ripasserà in consiglio comunale per la definitiva approvazione e la palla ripasserà al Cagliari Calcio per il progetto definitivo. (Centotrentuno.com)