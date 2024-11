Fabris (Lega Volley Femminile): “E’ stato un percorso lungo culminato con l’oro storico dei Giochi di Parigi 2024”

(di Marcel Vulpis) – E’ ancora indelebile, negli occhi del grande pubblico, l’immagine storica dell’oro del volley “rosa” alle Olimpiadi di Parigi (2024) conquistato da Paola Egonu & socie, ai danni degli Stati Uniti (con i parziali di 25-18, 25-20, 25-17). Un risultato atteso per anni, frutto di un campionato tricolore sempre più di alto livello tecnico in ambito internazionale.

Dal 2006 questo movimento è guidato dal presidente della Lega pallavolo Serie A femminile, il 66enne dirigente veneto Mauro Fabris (rieletto, di recente, per il 5° mandato consecutivo – nella foto in primo piano), con esperienze importanti come libero professionista, amministratore e dirigente azienda.

Tra il 1996 e il 2008 è stato impegnato anche in “politica” (più volte nei ruoli di parlamentare e Sottosegretario a livello ministeriale). Con Fabris (nella foto sotto) abbiamo tracciato un quadro di sintesi del presente/futuro del movimento volley italiano. Un racconto giornalistico che passa anche attraverso la crescita del prodotto marketing e tv e la forte attenzione al macro tema della “sostenibilità economica” del sistema (considerato nel suo complesso).