Eventi – #Glory99 si conferma l’Olimpo della kickboxing europea

(di Valerio Vulpis) – Il primo round del torneo “Last Heavyweight Standing” di Glory (promotion internazionale punto di riferimento degli sport da combattimento) è iniziato sabato sera, con knockout e performance di alto livello. La kermesse di kickboxing, tenutasi alla Rotterdam Ahoy, ha visto l’impianto olandese gremito in ogni ordine di posto (16mila gli spettatori presenti nelle sette ore di gare).

Trentadue pesi massimi (mediamente tutti sopra i 100kg) sono saliti sul ring di #Glory99 (il prossimo evento è in programma, sempre a Rotterdam, nelle giornate del 13 e 14 giugno 2025), in un evento completamente dedicato a questa categoria di peso, con 16 di loro promossi al prossimo round (si terrà in concomitanza di Glory100, appunto nel mese di giugno).

Il favorito dei pesi massimi, il campione marocchino Jamal Ben Saddik (38-9, 29 KO), ha vinto nel main event contro il rumeno Cristian Ristea (44-26, 12 KO). “Il Golia” nordafricano ha ottenuto una vittoria unanime, frutto di un incontro molto combattuto, guadagnandosi il pass per il prossimo appuntamento.

Nel co-main event, l’azero Bahram Rajabzadeh (71-4, 63 KO), vero e proprio beniamino in Olanda (su Instagram lo seguono più di 1 milione di fana) ha ottenuto il suo settimo knockout in Glory contro il veterano olandese Brian Douwes (42-27-1, 31 KO). Il ritmo e la forza di “The Golden Wolf” sono stati troppo per l’avversario, a tappeto ben tre volte già nel primo round.

Il campione nigeriano Tariq Osaro (27-4-1, 14 KO) ha ottenuto un knockout al primo round contro il rumeno Benjamin Adegbuyi (35-9, 20 KO). Il favorito dei fan, “Big Sexy” Nico Horta (24-10, 4 KO), nativo di Capo Verde, ha ottenuto una importante vittoria contro il debuttante Rade Opacic (21-7, 16 KO), messo al tappeyo con un destro devastante.



Il transalpino Sofian Laidouni (38-4-1, 19 KO) ha ottenuto una delle sue migliori performance in carriera, fermando, in modo spettacolare l’ucraino, Oleh Pryimachov (16-6, 5 KO). Il serbo Miloš Cvjetićanin (12-3, 8 KO) ha raggiunto il successo contro il marocchino-olandese Nabil Khachab (29-6-1, 4 KO), tra i più popolari nella serata alla Rotterdam Ahoy.

Tra i vincitori che passano al prossimo round troviamo “The Romanian Tank” Ionut Iancu (31-10, 13 KO) con una performance consolidata, il fighter russo Asadulla Nasipov (11-1, 5 KO), lo slovacco Tomas Mozny (22-10, 7 KO), il romeno Alin Nechita (17-1, 7 KO), l’olandese Mory Kromah (32-3-1, 18 KO) di origini guineane/liberiani, i gemelli albanesi Asdren Gashi (18-4-1, 9 KO) e Luigj Gashi (16-4, 4 KO), il marocchino Anis Bouzid (46-4, 37 KO), “The Beast” Colin George (24-12, 22 KO), 38enne campione di kickboxing nativo del Suriname, e l’iraniano Iraj Azizpour (70-7, 28 KO), veterano della specialità, grazie a un potente spinning backfist ai danni dell’italo-rumeno Yuri Farcas (al debutto assoluto nella promotion Glory).

GLORY 99: Last Heavyweight Standing Results

Jamal Ben Saddik (38-9, 29 KO) def. Cristian Ristea (44-26, 13 KO) via Unanimous Decision (30-27 x 5).

Bahram Rajabzadeh (71-4, 63 KO) def. Brian Douwes (42-27-1, 31 KO) via KO, round 1, 2:41.

Tariq Osaro (27-4-1, 14 KO) def. Benjamin Adegbuyi (35-9, 20 KO) via KO, round 1, 1:59.

Nico Horta (24-10, 4 KO) def. Rade Opačić (21-7, 16 KO) via KO, round 2, 2:52.

Miloš Cvjetićanin (12-3, 8 KO) def. Nabil Khachab (29-6-1, 4 KO) via Split Decision (29-28 x 2, 30-27, 28-29 x 2).

Sofian Laïdouni (38-4-1, 19 KO) def. Oleh Pryimachov (16-6, 5 KO) via KO, round 1, 1:47

Asadulla Nasipov (11-1, 5 KO) def. Murat Aygün (32-5, 8 KO) via Unanimous Decision (29-28 x 2, 30-27 x 3).

Mory Kromah (32-3-1, 18 KO) def. Nicolas Wamba (75-8, 24 KO) via TKO, round 2, 1:32.

Tomáš Možný (22-10, 7 KO) def. Sina Karimian (16-5, 8 KO) via Unanimous Decision (29-27 x3, 30-26 x2).

Alin Nechita (17-1, 7 KO) def. Ahmed Krnjić (14-4-1, 4 KO) via Unanimous Decision (29-28, 29-27 x4).

Ionut Iancu (31-10, 13 KO) def. Cihad Kepenek (23-8, 16 KO) via TKO, round 1, 3:00.

Iraj Azizpour (70-7, 28 KO) def. Yuri Farcas (13-4-1, 6 KO) via KO, round 2, 1:17.

Asdren Gashi (18-4-1, 9 KO) def. Nidal Bchiri (19-4-1, 4 KO) via Split Decision (28-29, 29-28 x 4).

Colin George (24-12, 22 KO) def. Miroslav Vujovic (11-8, 8 KO) via KO, round 2, 2:01.

Anis Bouzid (46-4, 37 KO) def. Nathan Cook (7-3, 6 KO) via KO, round 1, 0:28.

Luigj Gashi (16-4, 4 KO) def. Petr Romankevich (29-10, 10 KO) via Unanimous Decision (29-7, 30-26 x4).

courtesyphoto #Glory99-5.4.2025 – Rotterdam Ahoy

GLORY 100 Groups | June 13 & 14

GROUP A

Colin George (24-12, 22 KO) vs. Nico Horta (24-10, 3 KO)

Miloš Cvjetićanin (12-3, 8 KO) vs. Tomáš Možný (22-10, 7 KO)

GROUP B

Mory Kromah (32-3-1, 19 KO) vs. Alin Nechita (17-1, 7 KO)

Bahram Rajabzadeh (71-4, 62 KO) vs. Asdren Gashi (19-4-1, 9 KO)

GROUP C

Tariq Osaro (27-4-1, 14 KO, Nigeria/NL) vs. Luigj Gashi (16-4, 4 KO)

Jamal Ben Saddik (37-9, 30 KO) vs. Sofian Laïdouni (38-4-1, 19 KO)

GROUP D

Ionut Iancu (31-10, 13 KO) vs. Iraj Azizpour (70-7, 28 KO)

Asadulla Nasipov (11-1, 5 KO) vs. Anis Bouzid (46-4, 37 KO)