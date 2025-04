(di Alfredo Mastropasqua) – Si affronteranno nella serata di sabato 7 giugno la n.1 e la n.3 del ranking mondiale ISKA Kickboxing (nella categoria di peso fino a 57 kg). La Valle d’Aosta ospiterà il prossimo evento di OKTAGON (in programma al Courmayeur Sports Center), un appuntamento imperdibile per gli appassionati di kickboxing (l’evento, ideato e diretto dal promoter milanese Carlo Di Blasi, taglierà il traguardo storico della 28ima edizione).

Il match clou della serata sarà la sfida per il titolo mondiale ISKA (categoria di peso fino a 57 kg), sulla distanza dei 5 round, tra Martine Michieletto (32enne aostana), campionessa in carica, e la 24enne franco-marocchina Sarah Moussaddak, numero 3 del ranking mondiale “Beyondkick Kickboxing”.

Un incontro ad alta tensione per l’iridata valdostana, perchè Sarah Moussaddak arriva da una straordinaria vittoria contro la ex campionessa olandese del circuito “Glory”, Nina Van Dalum, battuta, lo scorso febbraio, al termine di un duello mozzafiato. Anche Martine Michieletto arriva da una vittoria schiacciante (verdetto unanime sulla distanza dei 3 round), sulla tedesca Charly Glaser, lo scorso 23 marzo a Campione d’Italia.

“Il match contro la Moussaddak è quello che aspettavo – ha dichiarato Martine Michieletto – È una delle top fighter a livello mondiale, infatti è terza nel ranking, ma la sottoscritta è prima nella medesima classifica. La mia avversaria appena vinto contro la forte Nina Van Dalum, che non perdeva da molto tempo, quindi sarà sicuramente una sfida difficile. Tuttavia, il suo stile di combattimento si adatta bene al mio, e credo che sarà un incontro emozionante oltre che di alto livello.”

Courmayeur sarà il cuore di questa tappa, grazie al Local Promoter Manuel Bethaz, che ha coinvolto la Regione Valle d’Aosta, l’Assessore allo Sport Giulio Grosjacques e il sindaco di Courmayeur Roberto Rota nell’organizzazione di questo grande evento internazionale denominato per l’occasione “Oktagon Valle d’Aosta” (in totale, la fight card, tra kickboxing e muay thai, prevede 36 atleti in gara, con ben 3 sfide di altissimo livello, di cui 2 titolo mondiali, incluso il super match Michieletto-Moussaddak).

L’evento prevede la copertura televisiva di DAZN per la serata del 7 giugno 2025 e la presenza di marchi partner del calibro di RTL 102.5 e di Leone 1947 da sempre al fianco del format Oktagon.

Martine Michieletto, aostana classe 1992, è la kickboxer italiana più forte degli ultimi anni. Tesserata per il Fighting Club Valle d’Aosta, è campionessa mondiale in carica nella categoria -57 kg (nelle specialità K-1 e Muay Thai) per le sigle ISKA e WKU. Sotto contratto con la top promotion asiatica One Championship, ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali IFMA di Muay Thai nel 2018, dove è stata anche nominata “Miglior fighter ” del torneo. Con 69 match “pro” all’attivo (50 vittorie, di cui 5 KO, 14 sconfitte e 5 pareggi), è imbattuta nella kickboxing da sette anni ed è attualmente la n.1 nel ranking mondiale femminile -57 kg di “Beyond Kickboxing”.

Sarah Moussaddak, nativa di Bruxelles – classe 2000, è una kickboxer franco-marocchina che ha conquistato la scena internazionale con una serie di vittorie importanti. Ciò le ha garantito un contratto con la super promotion “Glory”. Campionessa mondiale WAKO Pro e titolare del titolo europeo ISKA di K1, attualmente è 3a nel ranking mondiale -57 kg. Ha disputato due volte il titolo di Glory e tra le avversarie più illustri, sconfitte sul ring, spicca soprattutto il nome della olandese Nina Van Dalum. In Francia, tesserata per il Team Hallouane, è considerata la nuova stella della kickboxing, avendo scalzato dalla leadership la leggendaria Anissa Meksen.