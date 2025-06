Eventi – Cristiano Ronaldo nominato ambasciatore globale della Coppa del Mondo di eSports 2025

Cristiano Ronaldo, uno degli atleti più celebri di tutti i tempi, è stato nominato Global Ambassador della Esports World Cup 2025 (EWC), consolidando ulteriormente la posizione dell’EWC come uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.

La nomina di Ronaldo (centravanti del club di calcio saudita Al Nassr) segna una pietra miliare per la kermesse internazionale e segnala la continua ascesa del gioco competitivo come sport globale. Cinque volte vincitore del Pallone d’Oro e simbolo di prestazioni d’élite, Ronaldo porta una presenza potente e una risonanza mediatica che trascende gli sport tradizionali, aiutando a connettere milioni di fan alla prossima generazione di atleti di eSport.

“Cristiano Ronaldo mette in contatto le generazioni, dai tifosi di calcio di lunga data ai concorrenti emergenti di oggi”, ha dichiarato Ralf Reichert, CEO della Esports World Cup Foundation. “La sua ricerca della grandezza rispecchia lo spirito della Coppa del Mondo Esports: il palcoscenico più grande per i migliori giocatori. In qualità di Global Ambassador, unisce lo sport tradizionale al gioco competitivo, aiutando a mettere in luce la prossima generazione di atleti che competono per la gloria globale. Siamo onorati di avere il più grande di tutti i tempi con noi in questo momento per gli eSport”.

“Lo sport è in continua evoluzione e gli eSport sono un’altra frontiera”, ha detto Ronaldo. “L’impegno, la spinta, il talento e l’intensità che ho potuto vedere negli atleti di eSport non sono diversi da quelli che ho sperimentato in campo. Sono orgoglioso di essere al fianco di questi concorrenti e di far parte di un evento globale che sta ispirando una nuova generazione”.

In qualità di Global Ambassador, Ronaldo sarà il protagonista della campagna globale del torneo che precederà e durerà le sette settimane di competizione e festival a Riyadh (l’EWC si svolgerà da martedì 8 luglio a domenica 24 agosto 2025). Interpreta anche un personaggio giocabile in “FATAL FURY: City of the Wolves”, uno dei 25 titoli del torneo nella lineup di giochi della Coppa del Mondo di Esports di quest’anno. Con un seguito sui social media di oltre un miliardo di persone, la voce di Ronaldo aiuterà a portare il torneo a un nuovo pubblico e a far conoscere alla prossima generazione di fan i giocatori d’élite del gioco competitivo.

La partecipazione di Ronaldo metterà anche in evidenza il tema creativo della Coppa del Mondo Esports 2025, “Rise Above”, una campagna che celebra lo sblocco del potenziale umano, il superamento dei confini e l’andare oltre le norme nella ricerca della grandezza, valori esemplificati da Ronaldo e rispecchiati dagli atleti che hanno gareggiato in 25 tornei quest’estate.